Beşiktaş'a 1. Lig'den sürpriz transfer hamlesi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, siyah-beyazlıların kanat takviyesi için rotasını 1. Lig'e çevirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BRAZAO GÜNDEMDE
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Bodrum FK forması giyen Pedro Brazao ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartları hakkında Bodrum FK'dan bilgi aldığı aktarıldı.
AVRUPA'DAN İKİ TALİP DAHA
Pedro Brazao için Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da iki kulübün devrede olduğu belirtildi. Hamburg ve Strasbourg'un genç kanat oyuncusuyla ilgilendiği kaydedildi.
BU SEZON 2 MAÇTA OYNADI
Bodrum FK formasıyla bu sezon 2 karşılaşmada görev yapan Brazao, toplam 107 dakika sahada kaldı.
23 yaşındaki futbolcunun Bodrum FK ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Brazao'nun güncel piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.
NICE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Kariyerine Nice altyapısında başlayan Pedro Brazao, daha sonra Lausanne Sport ve Famalicao formalarını giydi. Genç oyuncu, 2024 yılında Bodrum FK'ya transfer oldu.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Bodrum FK forması giyen Pedro Brazao ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartları hakkında Bodrum FK'dan bilgi aldığı aktarıldı.
AVRUPA'DAN İKİ TALİP DAHA
Pedro Brazao için Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da iki kulübün devrede olduğu belirtildi. Hamburg ve Strasbourg'un genç kanat oyuncusuyla ilgilendiği kaydedildi.
BU SEZON 2 MAÇTA OYNADI
Bodrum FK formasıyla bu sezon 2 karşılaşmada görev yapan Brazao, toplam 107 dakika sahada kaldı.
23 yaşındaki futbolcunun Bodrum FK ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Brazao'nun güncel piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.
NICE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Kariyerine Nice altyapısında başlayan Pedro Brazao, daha sonra Lausanne Sport ve Famalicao formalarını giydi. Genç oyuncu, 2024 yılında Bodrum FK'ya transfer oldu.