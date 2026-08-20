Victor Wembanyama, Fransa Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu

San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığına getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22 yaşındaki yıldız, kendisi için beklenenden erken gelen bu sorumluluğu "büyük bir onur" olarak nitelendirdi.
Victor Wembanyama, yaklaşan FIBA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde Fransa Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu.
PARİS (Fransa) - Victor Wembanyama, genç yaşına rağmen hızla büyüyen uluslararası kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. San Antonio Spurs'ün yıldızı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesini temsil etmenin ötesinde, Fransa'nın kaptanlık görevini de üstlenecek.
Fransa'nın yoğun maç programında takım kaptanı olarak görev yapacak Wembanyama, ilk olarak 20 ve 23 Ağustos'ta Sırbistan'a karşı oynanacak hazırlık karşılaşmalarında sahaya çıkacak. Fransa daha sonra Avrupa Elemeleri kapsamında 27 Ağustos'ta sahasında Slovenya'yı ağırlayacak ve 30 Ağustos'ta İsveç deplasmanına çıkacak.
Wembanyama açısından kaptanlık, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.
"Kaptan olmak her şeyden önce örnek olmak, sahadaki performansınızla liderlik etmek, sistemleri ve rakipleri bilmek ve takıma sakinlik getirmek demek." diyen Wembanyama, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu dönem, teknik ekiple birlikte kaptan olarak bu yeni bölümü deneyimlemek için iyi bir fırsat. Muhtemelen benim beklediğimden ve büyük ihtimalle herkesin beklediğinden daha erken gerçekleşti. Ancak aceleye getirilmiş de değil. Onur duyuyorum ve heyecanlıyım. Freddy bana söyleyene kadar bunu beklemiyordum ama bu benim için büyük bir onur."
Henüz 22 yaşında olan Wembanyama, şimdiden dünya basketbolunun en tanınan oyuncularından biri konumunda. NBA'de geçirdiği üç sezonun ardından hızla büyüyen kariyeriyle Spurs'ün yüzü ve basketbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri haline geldi.
Ancak profesyonel kariyerinde elde ettiği başarılara rağmen milli takım basketbolunun Wembanyama için ayrı bir yeri bulunuyor.
Fransız L'Equipe'e konuşan yıldız oyuncu, milli formanın kendisi için taşıdığı anlamı şu ifadelerle anlattı:
"Çok daha kısa sürelerle giyildiği için daha fazla ağırlık taşıyor. Örneğin bir Olimpiyat Oyunları serüveninin yoğunluğu yalnızca birkaç haftaya sıkışıyor. Dolayısıyla bunlar tamamen o anın içinde yaşanan şeyler. Bir milli takım kariyerinde çok az maç oynuyorsunuz ve bunların her biri gerçekten büyük önem taşıyor."
Wembanyama daha önce birçok kez Fransa'yı temsil etme ve her şeyden önemlisi ülkesini dünya basketbolunun zirvesine taşıma arzusunu dile getirmişti. Genç yıldız, bu hedefe 2024 Paris Olimpiyatları'nda oldukça yaklaşmıştı.
Kendi seyircisi önünde mücadele eden Fransa, altın madalya maçında ABD'yi son ana kadar zorlasa da galibiyete ulaşamamıştı. Fransa için unutulmaz bir turnuva olsa da bu sonuç Wembanyama'ya uluslararası arenada atılması gereken bir adım daha bulunduğunu göstermişti.
Wembanyama'nın A Milli Takım kariyerinden önce de genç milli takımlarda başarılı bir yükselişi olmuştu. Bu süreç, 2021'de Letonya'da düzenlenen FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası'nda elde edilen ikincilikle zirveye ulaştı.
Wembanyama turnuva boyunca maç başına 14,0 sayı, 7,4 ribaund ve 5,7 blok ortalamalarıyla olağanüstü bir performans sergiledi. Ancak Fransa, finalde bir kez daha ABD ile karşılaşmış ve gümüş madalyayla yetinmişti.
Şimdi ise Wembanyama'nın milli takım kariyerindeki bu hikayenin yönünü değiştirmek için önünde yeni bir fırsat bulunuyor.
Victor Wembanyama, yaklaşan FIBA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde Fransa Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu.
PARİS (Fransa) - Victor Wembanyama, genç yaşına rağmen hızla büyüyen uluslararası kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. San Antonio Spurs'ün yıldızı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesini temsil etmenin ötesinde, Fransa'nın kaptanlık görevini de üstlenecek.
Fransa'nın yoğun maç programında takım kaptanı olarak görev yapacak Wembanyama, ilk olarak 20 ve 23 Ağustos'ta Sırbistan'a karşı oynanacak hazırlık karşılaşmalarında sahaya çıkacak. Fransa daha sonra Avrupa Elemeleri kapsamında 27 Ağustos'ta sahasında Slovenya'yı ağırlayacak ve 30 Ağustos'ta İsveç deplasmanına çıkacak.
Wembanyama açısından kaptanlık, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.
"Kaptan olmak her şeyden önce örnek olmak, sahadaki performansınızla liderlik etmek, sistemleri ve rakipleri bilmek ve takıma sakinlik getirmek demek." diyen Wembanyama, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu dönem, teknik ekiple birlikte kaptan olarak bu yeni bölümü deneyimlemek için iyi bir fırsat. Muhtemelen benim beklediğimden ve büyük ihtimalle herkesin beklediğinden daha erken gerçekleşti. Ancak aceleye getirilmiş de değil. Onur duyuyorum ve heyecanlıyım. Freddy bana söyleyene kadar bunu beklemiyordum ama bu benim için büyük bir onur."
Henüz 22 yaşında olan Wembanyama, şimdiden dünya basketbolunun en tanınan oyuncularından biri konumunda. NBA'de geçirdiği üç sezonun ardından hızla büyüyen kariyeriyle Spurs'ün yüzü ve basketbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri haline geldi.
Ancak profesyonel kariyerinde elde ettiği başarılara rağmen milli takım basketbolunun Wembanyama için ayrı bir yeri bulunuyor.
Fransız L'Equipe'e konuşan yıldız oyuncu, milli formanın kendisi için taşıdığı anlamı şu ifadelerle anlattı:
"Çok daha kısa sürelerle giyildiği için daha fazla ağırlık taşıyor. Örneğin bir Olimpiyat Oyunları serüveninin yoğunluğu yalnızca birkaç haftaya sıkışıyor. Dolayısıyla bunlar tamamen o anın içinde yaşanan şeyler. Bir milli takım kariyerinde çok az maç oynuyorsunuz ve bunların her biri gerçekten büyük önem taşıyor."
Wembanyama daha önce birçok kez Fransa'yı temsil etme ve her şeyden önemlisi ülkesini dünya basketbolunun zirvesine taşıma arzusunu dile getirmişti. Genç yıldız, bu hedefe 2024 Paris Olimpiyatları'nda oldukça yaklaşmıştı.
Kendi seyircisi önünde mücadele eden Fransa, altın madalya maçında ABD'yi son ana kadar zorlasa da galibiyete ulaşamamıştı. Fransa için unutulmaz bir turnuva olsa da bu sonuç Wembanyama'ya uluslararası arenada atılması gereken bir adım daha bulunduğunu göstermişti.
Wembanyama'nın A Milli Takım kariyerinden önce de genç milli takımlarda başarılı bir yükselişi olmuştu. Bu süreç, 2021'de Letonya'da düzenlenen FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası'nda elde edilen ikincilikle zirveye ulaştı.
Wembanyama turnuva boyunca maç başına 14,0 sayı, 7,4 ribaund ve 5,7 blok ortalamalarıyla olağanüstü bir performans sergiledi. Ancak Fransa, finalde bir kez daha ABD ile karşılaşmış ve gümüş madalyayla yetinmişti.
Şimdi ise Wembanyama'nın milli takım kariyerindeki bu hikayenin yönünü değiştirmek için önünde yeni bir fırsat bulunuyor.