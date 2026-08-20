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Fenerbahçe'den eski yıldızını tekrardan istiyor: Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'dan geri getirmek için harekete geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 09:57
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den eski yıldızını tekrardan istiyor: Ferdi Kadıoğlu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u elemesi halinde transferde dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIRSA HAREKETE GEÇİLECEK

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lyon'u geçerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması halinde sol bek takviyesi için Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Brighton forması giyen milli futbolcuyu yeniden İstanbul'a getirmek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 204 MAÇA ÇIKTI

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla toplam 204 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu maçlarda 18 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.

BRIGHTON'DA 42 MAÇTA OYNADI

Ferdi, 2024 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve toplam 3 bin 515 dakika sahada kaldı.

Ferdi Kadıoğlu, sezon içerisinde Chelsea karşısında 1 gol kaydederken, sezonu 7 sarı kartla tamamladı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Milli futbolcunun Brighton ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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