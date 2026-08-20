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Galatasaray'da Nelsson için resmi teklif!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson için Monza'nın resmi teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 09:30
Galatasaray'da Nelsson için resmi teklif!
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Galatasaray'da kadro planlamasında düşünülmeyen Victor Nelsson için İtalya'dan transfer girişimi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SKY Sport'ta yer alan habere göre Serie A ekibi Monza, 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray ile Monza arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

Victor Nelsson'un da Monza'ya transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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