Galatasaray'da Nelsson için resmi teklif!

Galatasaray'da kadro planlamasında düşünülmeyen Victor Nelsson için İtalya'dan transfer girişimi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SKY Sport'ta yer alan habere göre Serie A ekibi Monza, 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray ile Monza arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.
Victor Nelsson'un da Monza'ya transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray ile Monza arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.
Victor Nelsson'un da Monza'ya transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.