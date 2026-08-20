Fenerbahçe'den Nicolas Raskin için hamle!

Transfer çalışmaları kapsamında orta saha takviyesi planlayan Fenerbahçe'de Nicolas Raskin'in ismi ön plana çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İskoçya'da Rangers takımında oynayan 25 yaşındaki orta saha için sarı- lacivertli kulüp harekete geçti. Orta sahada hem 6 numarada hem de 8 numarada forma giyebilen Belçikalı futbolcunun transfer edilmesi hedefleniyor.
Rangers ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Nicolas Raskin'in piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Daha önce de adı Fenerbahçe ile geçen Raskin, 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı rakip olmuştu ve 1 asist yapmıştı.
İLK TEKLİF YAPILDI
İskoç basınındaki haberlerde; Fenerbahçe'nin Nicolas Raskin transferi için Rangers ile resmi temaslara geçtiği bildirildi. İskoç kulübünün ilk etapta bu teklifi değerlendirmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Rangers'ın 20 milyon euro civarı bir teklifi kabul edebileceği dile getirildi. Öte yandan 25 yaşındaki orta saha ile İtalya'dan Atalanta ve İngiltere'den Hull City de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 50 resmi maçta 7 gol attı, 9 asist yaptı.
DÜNYA KUPASI'NDA ALTI MAÇ
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Nicolas Raskin, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda 6 maçta forma giydi.
Orta sahada başarıyla oynayan 25 yaşındaki Raskin, 2 de asist yaptı. 2001 doğumlu yıldız, çeyrek finalde elenen Belçika'da tüm maçlarda forma giydi.
LUKAKU İLE TEKRAR BULUŞABİLİR
Sarı-lacivertlilerde transfer listesinde yer alan Nicolas Raskin, Romelu Lukaku ile aynı takımda buluşabilir.
Raskin'in Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Belçikalı vatandaşı Lukaku ile takım arkadaşı olacak. Böylece iki yıldızın uyum süreci de rahat aşılabilecek.
RANGERS'TA TARİHE ADINI YAZDI
2023 yılından bu yana İskoçya kulübü Rangers'ta forma giyen Nicolas Raskin, tarihi bir süreç yaşadı. 5 yıldır İskoç ekibiyle 149 resmi maça çıkan Belçikalı orta saha, kulüp tarihinde 100 ve daha fazla maça çıkan futbolcular arasına adını yazdırdı.
Rangers ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Nicolas Raskin'in piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Daha önce de adı Fenerbahçe ile geçen Raskin, 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı rakip olmuştu ve 1 asist yapmıştı.
İLK TEKLİF YAPILDI
İskoç basınındaki haberlerde; Fenerbahçe'nin Nicolas Raskin transferi için Rangers ile resmi temaslara geçtiği bildirildi. İskoç kulübünün ilk etapta bu teklifi değerlendirmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Rangers'ın 20 milyon euro civarı bir teklifi kabul edebileceği dile getirildi. Öte yandan 25 yaşındaki orta saha ile İtalya'dan Atalanta ve İngiltere'den Hull City de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 50 resmi maçta 7 gol attı, 9 asist yaptı.
DÜNYA KUPASI'NDA ALTI MAÇ
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Nicolas Raskin, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda 6 maçta forma giydi.
Orta sahada başarıyla oynayan 25 yaşındaki Raskin, 2 de asist yaptı. 2001 doğumlu yıldız, çeyrek finalde elenen Belçika'da tüm maçlarda forma giydi.
LUKAKU İLE TEKRAR BULUŞABİLİR
Sarı-lacivertlilerde transfer listesinde yer alan Nicolas Raskin, Romelu Lukaku ile aynı takımda buluşabilir.
Raskin'in Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Belçikalı vatandaşı Lukaku ile takım arkadaşı olacak. Böylece iki yıldızın uyum süreci de rahat aşılabilecek.
RANGERS'TA TARİHE ADINI YAZDI
2023 yılından bu yana İskoçya kulübü Rangers'ta forma giyen Nicolas Raskin, tarihi bir süreç yaşadı. 5 yıldır İskoç ekibiyle 149 resmi maça çıkan Belçikalı orta saha, kulüp tarihinde 100 ve daha fazla maça çıkan futbolcular arasına adını yazdırdı.