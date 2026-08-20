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Beşiktaş'ta sağ kanat için sürpriz aday: Anis Hadj Moussa

Beşiktaş, sağ kanat transferi için Feyenoord'un Cezayirli milli oyuncu Anis Hadj Moussa'yı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 08:44 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 08:46
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta sağ kanat için sürpriz aday: Anis Hadj Moussa
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sağ kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa'yı transfer listesine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEFTE HADJ MOUSSA VAR

24 yaşındaki Cezayirli futbolcu, sürati ve bire birlerdeki etkili oyunuyla dikkat çekiyor. Feyenoord ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hadj Moussa'nın güncel piyasa değeri 23 milyon euro seviyesinde.

3 ADAY DAHA LİSTEDE

Beşiktaş'ın sağ kanat için düşündüğü isimler arasında Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis de bulunuyor. Monaco'nun da transfer için devreye girmesi siyah-beyazlıların işini zorlaştırıyor.

Dodi Lukebakio ve Carlos Forbs da Beşiktaş'ın sağ kanat transferi için değerlendirdiği diğer adaylar arasında yer alıyor. Yönetimin transfer görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

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