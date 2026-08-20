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Galatasaray'da sonuna kadar Camavinga!

Galatasaray'ın orta sahada yaşanabilecek bir ayrılık halinde Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga için resmi girişimlere başlayacak. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 09:55
Haber: Fanatik
Galatasaray'da sonuna kadar Camavinga!
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Galatasaray'ın orta saha transferindeki öncelikli adaylarından birinin Eduardo Camavinga olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsünden birinin takımdan ayrılması halinde Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu için harekete geçmeyi planladığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ORTA SAHADA AYRILIK BEKLENİYOR

Lesley Ugochukwu'nun beklenen etkiyi gösteremediği ve devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, Sara, Torreira ve Lemina için de farklı teklifler bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Lucas Torreira'yı takımda tutmak istediği, buna karşılık Sara veya Lemina için yüksek bir teklif gelmesi halinde satış seçeneğinin değerlendirilebileceği aktarıldı.

CAMAVINGA İLK SIRADA

Orta sahadan bir ayrılık yaşanması halinde Galatasaray'ın üst seviyede bir oyuncu transfer etmeyi planladığı ve listenin ilk sırasında Eduardo Camavinga'nın yer aldığı belirtildi.

24 yaşındaki Fransız futbolcunun yaklaşık iki ay önce de ciddi şekilde gündeme geldiği ancak yüksek maliyet ve oyuncunun Real Madrid'de kalma isteği nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Buna rağmen sarı-kırmızılı yönetimin Camavinga dosyasını kapatmadığı ve oyuncunun durumunu transfer döneminin sonuna kadar takip edeceği kaydedildi.

OKAN BURUK DA BEĞENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da Camavinga'yı beğendiği ve orta sahadan bir ayrılık yaşanması halinde Galatasaray'ın Fransız futbolcu için resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.

Camavinga, geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 2 bin 199 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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