Beşiktaş'tan David Neres için dev hamle!

Kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Beşiktaş, sağ kanada nokta atışı takviye yapmak için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.
İnce eleyip sık dokuyan ve alternatifi bol liste oluşturan yönetimin bu bölgeye U23 kontenjanına uyan genç bir futbolcu transfer etmekten vazgeçtiği öğrenildi. Geniş listede öne çıkan iki isim Benfica forması giyen Dodi Lukebakio ve Napoli'nin Brezilyalı yıldızı David Neres. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 25 MİLYON EURO TALEBİ
Siyah Beyazlı yöneticiler, Lukebakio için Benfica'ya 20 milyon euro'luk paket teklif sunmuştu. Ancak Portekiz devinin 30 milyon euro'luk bonservis talebi, Kartal'ın geri adım atmasına neden oldu.
Neres transferi için bizzat devrede olan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile temaslara başladığı öğrenildi. Serie A ekibinin bonservis beklentisi bonuslarla birlikte 25 milyon euro. Beşiktaş şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmek istiyor.
73 MİLYON EURO ÖDENDİ
Brezilya'nın köklü kulübü Sao Paulo'nun altyapısında yetişen Sambacı, Avrupa serüvenine 2017'de Ajax'a imza atarak başladı. Hollanda ekibinde yaptığı patlamayla piyasa değerini 45 milyon euro'ya kadar yükselten David Neres için bugüne kadar yaklaşık 73 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
10 GOLLÜK KATKI VERDİ
Geçen sezon Napoli formasıyla 26 maça çıkan David Neres, 6 gol, 4 asistlik performansıyla 10 gole doğrudan etki etti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki yıldızın Serie A ekibiyle olan mukavelesi 2028 yılında sona erecek.
ARANAN PROFİL
David Neres, birebirde rakiplerini kolaylıkla eksiltebilen ve üst düzey dripling yeteneğine sahip bir kanat oyuncusu. Brezilyalı oyuncu, bu vasıflarıyla, Beşiktaş'ın aradığı yıldız profiline uygun.
Kapalı defanslara karşı kilit açabilecek bir 'çilingir' rolü üstlenebilen Neres, içeriye katederek hem savunma dengesini bozabiliyor hem de ceza sahası çevresinden etkili şutlarla rakip kaleyi tehdit edebiliyor.
İnce eleyip sık dokuyan ve alternatifi bol liste oluşturan yönetimin bu bölgeye U23 kontenjanına uyan genç bir futbolcu transfer etmekten vazgeçtiği öğrenildi. Geniş listede öne çıkan iki isim Benfica forması giyen Dodi Lukebakio ve Napoli'nin Brezilyalı yıldızı David Neres. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 25 MİLYON EURO TALEBİ
Siyah Beyazlı yöneticiler, Lukebakio için Benfica'ya 20 milyon euro'luk paket teklif sunmuştu. Ancak Portekiz devinin 30 milyon euro'luk bonservis talebi, Kartal'ın geri adım atmasına neden oldu.
Neres transferi için bizzat devrede olan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile temaslara başladığı öğrenildi. Serie A ekibinin bonservis beklentisi bonuslarla birlikte 25 milyon euro. Beşiktaş şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmek istiyor.
73 MİLYON EURO ÖDENDİ
Brezilya'nın köklü kulübü Sao Paulo'nun altyapısında yetişen Sambacı, Avrupa serüvenine 2017'de Ajax'a imza atarak başladı. Hollanda ekibinde yaptığı patlamayla piyasa değerini 45 milyon euro'ya kadar yükselten David Neres için bugüne kadar yaklaşık 73 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
10 GOLLÜK KATKI VERDİ
Geçen sezon Napoli formasıyla 26 maça çıkan David Neres, 6 gol, 4 asistlik performansıyla 10 gole doğrudan etki etti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki yıldızın Serie A ekibiyle olan mukavelesi 2028 yılında sona erecek.
ARANAN PROFİL
David Neres, birebirde rakiplerini kolaylıkla eksiltebilen ve üst düzey dripling yeteneğine sahip bir kanat oyuncusu. Brezilyalı oyuncu, bu vasıflarıyla, Beşiktaş'ın aradığı yıldız profiline uygun.
Kapalı defanslara karşı kilit açabilecek bir 'çilingir' rolü üstlenebilen Neres, içeriye katederek hem savunma dengesini bozabiliyor hem de ceza sahası çevresinden etkili şutlarla rakip kaleyi tehdit edebiliyor.