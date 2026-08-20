20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
20:00
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
18:00
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
21:00
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
22:00
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
21:45
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
21:30
20 Ağustos
Gent-Hibernian
21:30
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
21:30
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
21:30
20 Ağustos
Sion-Ajax
21:15
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
21:00
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
19:00
20 Ağustos
PAOK-Brann
20:45
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
20:00
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
20:00
20 Ağustos
Benfica-AGF
22:00
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
20:00
20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
20:00
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
19:00
20 Ağustos
Getafe-Partizan
22:00

Beşiktaş'tan David Neres için dev hamle!

Beşiktaş, sağ kanat transferinde David Neres'i öncelikli aday olarak belirledi. Siyah-beyazlılar, Napoli'nin 25 milyon euroluk bonservis beklentisine karşı kiralama formülünü değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 10:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan David Neres için dev hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Beşiktaş, sağ kanada nokta atışı takviye yapmak için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.

İnce eleyip sık dokuyan ve alternatifi bol liste oluşturan yönetimin bu bölgeye U23 kontenjanına uyan genç bir futbolcu transfer etmekten vazgeçtiği öğrenildi. Geniş listede öne çıkan iki isim Benfica forması giyen Dodi Lukebakio ve Napoli'nin Brezilyalı yıldızı David Neres. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 25 MİLYON EURO TALEBİ

Siyah Beyazlı yöneticiler, Lukebakio için Benfica'ya 20 milyon euro'luk paket teklif sunmuştu. Ancak Portekiz devinin 30 milyon euro'luk bonservis talebi, Kartal'ın geri adım atmasına neden oldu.

Neres transferi için bizzat devrede olan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile temaslara başladığı öğrenildi. Serie A ekibinin bonservis beklentisi bonuslarla birlikte 25 milyon euro. Beşiktaş şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmek istiyor.

73 MİLYON EURO ÖDENDİ

Brezilya'nın köklü kulübü Sao Paulo'nun altyapısında yetişen Sambacı, Avrupa serüvenine 2017'de Ajax'a imza atarak başladı. Hollanda ekibinde yaptığı patlamayla piyasa değerini 45 milyon euro'ya kadar yükselten David Neres için bugüne kadar yaklaşık 73 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

10 GOLLÜK KATKI VERDİ

Geçen sezon Napoli formasıyla 26 maça çıkan David Neres, 6 gol, 4 asistlik performansıyla 10 gole doğrudan etki etti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki yıldızın Serie A ekibiyle olan mukavelesi 2028 yılında sona erecek.

ARANAN PROFİL

David Neres, birebirde rakiplerini kolaylıkla eksiltebilen ve üst düzey dripling yeteneğine sahip bir kanat oyuncusu. Brezilyalı oyuncu, bu vasıflarıyla, Beşiktaş'ın aradığı yıldız profiline uygun.

Kapalı defanslara karşı kilit açabilecek bir 'çilingir' rolü üstlenebilen Neres, içeriye katederek hem savunma dengesini bozabiliyor hem de ceza sahası çevresinden etkili şutlarla rakip kaleyi tehdit edebiliyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.