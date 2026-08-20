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Beşiktaş'ta Antony ihtimali zora girdi!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Antony için Real Betis'ten olumsuz yanıt geldi. İspanyol ekibinin 50 milyon euroluk teklifi dahi reddettiği belirtildi.

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calendar 20 Ağustos 2026 09:35 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 09:40
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Antony ihtimali zora girdi!
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Beşiktaş'ta kanat transferi için gündeme gelen Antony konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların, Real Betis forması giyen Brezilyalı yıldız için yaptığı girişimlerden istediği sonucu alamadığı ve transferden vazgeçebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BETİS'TEN RET

Akşam Gazetesi'nin haberine göre İspanyol ekibinin, Antony için gelen tekliflere kapıyı kapattığı belirtildi. Real Betis'in daha önce Brezilyalı futbolcu için yapılan 50 milyon euroluk bir teklifi dahi reddettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZORLAŞTI

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın Antony transferini gerçekleştirme ihtimali oldukça zora girdi. Siyah-beyazlıların, şartların değişmemesi halinde Brezilyalı kanat oyuncusundan vazgeçebileceği ifade edildi.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Real Betis, Antony'nin bonservisini 2025 yazında Manchester United'dan 22 milyon euro karşılığında aldı. 26 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

BETİS PERFORMANSI

Antony, Real Betis formasıyla çıktığı 72 maçta 23 gol ve 15 asist üretti. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

YILLIK KAZANCI 6.2 MİLYON EURO

Antony'nin Real Betis'te yıllık yaklaşık 6.2 milyon euro kazandığı belirtilmişti. Brezilyalı futbolcunun uygun şartların oluşması halinde yeni bir transfere sıcak baktığı aktarılmıştı.



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