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Barış Alper'e İngiltere'den iki dev talip oldu!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Everton ve Tottenham'ın devreye girdi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 10:35
Barış Alper'e İngiltere'den iki dev talip oldu!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de gündeme geldi. Milli futbolcu için İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham'ın devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ KULÜPTEN SÖZLÜ TEKLİF

Everton ve Tottenham'ın Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a sözlü teklifler sunduğu ifade edildi. İki kulübün önerdiği rakamın 40 milyon euro seviyesine yaklaştı.

BARIŞ ALPER KARARINI VERMEDİ

Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın kariyerine ilişkin henüz net bir karar vermediği belirtildi.

Milli futbolcunun transfer konusunda kararsız olduğu ve önümüzdeki 10 günlük süreçte önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.

GEÇEN SEZON DA BENZER SÜREÇ YAŞANDI

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon da Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak için oyuncunun maaşında önemli bir iyileştirmeye gitmişti.

Sarı-kırmızılılarda milli futbolcunun geleceği konusunda bu sezon da benzer bir sürecin yaşandı.

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