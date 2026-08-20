Barış Alper'e İngiltere'den iki dev talip oldu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de gündeme geldi. Milli futbolcu için İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham'ın devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ KULÜPTEN SÖZLÜ TEKLİF
Everton ve Tottenham'ın Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a sözlü teklifler sunduğu ifade edildi. İki kulübün önerdiği rakamın 40 milyon euro seviyesine yaklaştı.
BARIŞ ALPER KARARINI VERMEDİ
Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın kariyerine ilişkin henüz net bir karar vermediği belirtildi.
Milli futbolcunun transfer konusunda kararsız olduğu ve önümüzdeki 10 günlük süreçte önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.
GEÇEN SEZON DA BENZER SÜREÇ YAŞANDI
Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon da Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak için oyuncunun maaşında önemli bir iyileştirmeye gitmişti.
Sarı-kırmızılılarda milli futbolcunun geleceği konusunda bu sezon da benzer bir sürecin yaşandı.
Everton ve Tottenham'ın Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a sözlü teklifler sunduğu ifade edildi. İki kulübün önerdiği rakamın 40 milyon euro seviyesine yaklaştı.
BARIŞ ALPER KARARINI VERMEDİ
Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın kariyerine ilişkin henüz net bir karar vermediği belirtildi.
Milli futbolcunun transfer konusunda kararsız olduğu ve önümüzdeki 10 günlük süreçte önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.
GEÇEN SEZON DA BENZER SÜREÇ YAŞANDI
Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon da Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak için oyuncunun maaşında önemli bir iyileştirmeye gitmişti.
Sarı-kırmızılılarda milli futbolcunun geleceği konusunda bu sezon da benzer bir sürecin yaşandı.