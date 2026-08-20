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Galatasaray'da ayrılık gündemi

Galatasaray'ın orta saha oyuncuları Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Al Shabab'ın Lemina için resmi teklif hazırlığında olduğu, Fiorentina'nın ise Torreira'yı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 09:19
Haber: Takvim
Galatasaray'da ayrılık gündemi
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Galatasaray'da orta saha oyuncuları Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın geleceği transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk tarafından gözden çıkarıldığı belirtilen Mario Lemina için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın harekete geçtiği ifade edildi.

AL SHABAB'DAN LEMINA HAMLESİ

Al Shabab'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu için kısa süre içinde resmi teklif yapmasının beklendiği aktarıldı.

Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Lemina'nın da takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

TORREIRA İÇİN FIORENTINA İDDİASI

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için ise eski kulübü Fiorentina'nın devreye girdiği öne sürüldü.

İtalyan ekibinin Torreira'yı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü ifade edildi. Fiorentina'nın yeni bir transfer yapabilmesi için öncelikle oyuncu satışı gerçekleştirmesi gerektiği, satış yapılması halinde Torreira transferinin daha ciddi bir aşamaya gelebileceği belirtildi.
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