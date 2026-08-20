Galatasaray'da Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili kararının netleştiği belirtildi. Başta Newcastle United olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak istemediği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BİR SEZON DAHA KALMAK İSTİYOR
Singo'nun, bir sezon daha Galatasaray'da forma giymek istediğini yönetim ve teknik ekibe bildirdiği aktarıldı.
Oyuncu için 40 milyon euroluk teklif geldiği de belirtilirken, Singo'nun takımda kalma isteğini koruduğu kaydedildi.
MONACO'DAN 30 MİLYON EUROYA GELDİ
Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesindeki çıkış maddesinin 55 milyon euro olduğu belirtildi.
Singo, Galatasaray formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Singo'nun, bir sezon daha Galatasaray'da forma giymek istediğini yönetim ve teknik ekibe bildirdiği aktarıldı.
Oyuncu için 40 milyon euroluk teklif geldiği de belirtilirken, Singo'nun takımda kalma isteğini koruduğu kaydedildi.
MONACO'DAN 30 MİLYON EUROYA GELDİ
Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesindeki çıkış maddesinin 55 milyon euro olduğu belirtildi.
Singo, Galatasaray formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.