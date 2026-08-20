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Galatasaray'da Wilfred Singo kararı belli oldu!

Başta Newcastle United olmak üzere bazı kulüplerin radarında bulunan Wilfried Singo'nun kararı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 10:13
Haber: Posta
Galatasaray'da Wilfred Singo kararı belli oldu!
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Galatasaray'da Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili kararının netleştiği belirtildi. Başta Newcastle United olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak istemediği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BİR SEZON DAHA KALMAK İSTİYOR

Singo'nun, bir sezon daha Galatasaray'da forma giymek istediğini yönetim ve teknik ekibe bildirdiği aktarıldı.

Oyuncu için 40 milyon euroluk teklif geldiği de belirtilirken, Singo'nun takımda kalma isteğini koruduğu kaydedildi.

MONACO'DAN 30 MİLYON EUROYA GELDİ

Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesindeki çıkış maddesinin 55 milyon euro olduğu belirtildi.

Singo, Galatasaray formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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