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Galatasaray'dan orta sahaya hamle: Sadiki için temas

Galatasaray'ın, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Noah Sadiki ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 09:04
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'dan orta sahaya hamle: Sadiki için temas
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Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'da forma giyen Noah Sadiki'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Sun'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusuyla yakından ilgilenirken Sadiki'nin menajeriyle de temas kurdu.

SUNDERLAND YÜKSEK TEKLİF BEKLİYOR

Haberde, Sunderland'ın genç futbolcudan bu yaz yüksek bir gelir elde etmeyi beklediği belirtildi. İngiliz ekibinin, Galatasaray'dan gelecek yüksek bir teklif halinde transfer için ikna olabileceği ifade edildi.

Sunderland, Sadiki'yi geçen yıl Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint Gilloise'den 1,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

21 yaşındaki futbolcu, Sunderland formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Sadiki'nin Sunderland ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray yönetiminin, olası ayrılıkları da göz önünde bulundurarak orta sahaya yüksek profilli transferler yapmayı planladığı ve Sadiki dışında başka adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor.

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