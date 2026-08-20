Haber Tarihi: 20 Ağustos 2026 11:59 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ağustos 2026 11:59
Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? 2026-2027 Şampiyonlar Ligi Kura Tarihi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi heyecan devam ediyor. Futbolseverler, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Kura çekimi Monaco'da gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi takviminde kura tarihi 27 Ağustos olarak açıklanıyor.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?UEFA'nın kura sayfasında 27 Ağustos'taki lig aşaması kurasının 16.00'da başlayacağı belirtiliyor. Saat bilgisi yerel saat üzerinden veriliyor.Şampiyonlar Ligi kurasında kaç takım olacak?Lig aşaması kura çekiminde 36 takım yer alacak. Bu ekiplerin 29'u doğrudan lig aşamasına katılma hakkı kazanırken, kalan 7 takım Şampiyonlar Ligi play-off turundan gelecek.Yeni formatta takımlar geleneksel grup aşaması yerine tek bir lig tablosunda mücadele edecek. Her takım lig aşamasında 8 farklı rakiple karşılaşacak.Şampiyonlar Ligi lig aşaması ne zaman başlayacak?2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Lig aşamasında toplam 8 maç haftası bulunuyor ve son maçlar 27 Ocak 2027'de yapılacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede yapılacak?2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleştirilecek. Kurada takımların lig aşamasındaki rakipleri belirlenecek.Sonuç: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 16.00'da Monaco'da yapılacak. Kura sonucunda 36 takımın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.
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