Haber Tarihi: 20 Ağustos 2026 11:24 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ağustos 2026 11:24
KPSS Başvuru Ne Zaman 2026? KPSS Başvuru Tarihleri ve Sınav Takvimi
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek isteyen adaylar, "KPSS başvuru ne zaman 2026?" sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS başvuru tarihleri sınavın düzeyine göre farklılık gösteriyor.
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile Alan Bilgisi oturumlarının başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı.
Başvuruyu normal sürede yapamayan adaylar için 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanı tanındı.KPSS Lisans sınavı ne zaman?2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.KPSS Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.KPSS Ön Lisans başvurusu ne zaman?2026-KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru alınacak.KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026, sonuçların açıklanma tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak belirlendi.
KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman?2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM takvimine göre başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.Geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılabilecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.Sonuç: KPSS başvuru ne zaman 2026?2026 KPSS başvuru tarihleri sınav düzeyine göre şöyle:KPSS Lisans: 1-13 Temmuz 2026KPSS Ön Lisans: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026KPSS Ortaöğretim: 27 Ağustos-8 Eylül 2026Adayların başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili kesin bilgiler için ÖSYM'nin güncel sınav takvimini takip etmesi gerekiyor.
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