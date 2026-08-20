KPSS Başvuru Ne Zaman 2026? KPSS Başvuru Tarihleri ve Sınav Takvimi

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile Alan Bilgisi oturumlarının başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı.

Başvuruyu normal sürede yapamayan adaylar için 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanı tanındı.

KPSS Lisans sınavı ne zaman?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans başvurusu ne zaman?

2026-KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru alınacak.

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026, sonuçların açıklanma tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman?

2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM takvimine göre başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılabilecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sonuç: KPSS başvuru ne zaman 2026?

2026 KPSS başvuru tarihleri sınav düzeyine göre şöyle:

KPSS Lisans: 1-13 Temmuz 2026

KPSS Ön Lisans: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026

KPSS Ortaöğretim: 27 Ağustos-8 Eylül 2026

Adayların başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili kesin bilgiler için ÖSYM'nin güncel sınav takvimini takip etmesi gerekiyor.