20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
20:00
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
18:00
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
21:00
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
22:00
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
21:45
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
21:30
20 Ağustos
Gent-Hibernian
21:30
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
21:30
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
21:30
20 Ağustos
Sion-Ajax
21:15
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
21:00
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
19:00
20 Ağustos
PAOK-Brann
20:45
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
20:00
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
20:00
20 Ağustos
Benfica-AGF
22:00
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
20:00
20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
20:00
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
19:00
20 Ağustos
Getafe-Partizan
22:00

NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan'ı açıkladı!

NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 11:41 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 11:53
Fotoğraf: X.com
NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan'ı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ahmetcan Kaplan, Ajax'tan önceki sezon kiralık olarak formasını giydiği NEC Nijmegen'e transfer oldu. NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

KİRALIK FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 23 yaşındaki daha önce kiralık olarak formasını giydiği NEC Nijmegen'e transfer oldu.

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, Kaplan'ın başarılı sezonun önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, transferi gerçekleştirmek için uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Sakatlığı bulunan Ahmetcan Kaplan'ın rehabilitasyon sürecine NEC sağlık ekibiyle birlikte devam edeceği ve eylül ayındaki milli aranın ardından yeniden sahalara dönmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaplan, NEC Nijmegen'de 22 numaralı formayı giyecek.

AHMETCAN'IN KARİYERİ

2022 yazında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan genç stoper, Hollanda ekibinde geçirdiği ilk iki sezonda 25 maçta görev almıştı. 2025-26 sezonun başlangıcında NEC Nijmegen'e kiralanan 23 yaşındaki savunmacı takımla 30 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Ahmetcan Kaplan A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunda yer almış ancak nihai listede kendine yer bulamamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.