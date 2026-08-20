DeMar DeRozan, Heat'ten minimum kontratın üzerinde maaş istiyor

Miami Heat'in kadrosundaki son boşluklar için değerlendirdiği isimlerden DeMar DeRozan'ın veteran minimumundan daha yüksek bir kontrat talep ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Heat'in mevcut finansal esnekliğini olası Klay Thompson hamlesi için koruması, DeRozan'ın Miami'ye katılmasının önündeki önemli engellerden biri olarak görülüyor.
Miami Herald'dan Barry Jackson'ın haberine göre DeMar DeRozan, Miami Heat'in kadrosundaki son boşluklar için seçeneklerini değerlendirdiği süreçte veteran minimumundan daha yüksek bir kontrat talep ediyor.
Miami'nin standart kontrata sahip 12 oyuncusu bulunurken, 13. kadro hakkının Dallas Mavericks tarafından serbest bırakılması ve Heat'e katılmayı kabul etmesi halinde Klay Thompson için kullanılabileceği belirtiliyor.
Jackson'ın çarşamba günü aktardığı bilgilere göre Heat, 14. kadro hakkını bir uzun oyuncu için kullanabilir. DeRozan ve guard Gabe Vincent da Miami'nin değerlendirdiği diğer isimler arasında yer alıyor. Ancak DeRozan, maaş istisnasından karşılanacak bir kontrat isterken Heat şu anda bu imkanı Thompson için saklıyor.
Finansal durum, DeRozan ile Miami'nin olası birlikteliğinin önüne bir başka engel daha çıkarıyor. South Florida Sun Sentinel'dan Ira Winderman daha önce DeRozan'ın Miami'den alabileceği teklifin veteran minimumuyla sınırlı kalabileceğini belirtmişti. Böyle bir anlaşmanın Heat'in maaş sınırı, lüks vergisi ve apron hesaplamalarına yaklaşık 2,5 milyon dolarlık etkisi olacak.
Sacramento Kings tarafından serbest bırakılan DeRozan, halen piyasadaki en kariyerli serbest oyunculardan biri konumunda. Altı kez All-Star seçilen 36 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda Kings formasıyla çıktığı 77 maçta 18,4 sayı, 4,1 asist ve 2,9 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 49,7 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 32,0 isabetle oynadı.
DeRozan ayrıca kariyerinin neredeyse tamamını ilk beş oyuncusu olarak geçirdi. NBA kariyerindeki 1.264 karşılaşmanın 1.252'sine ilk beşte başlayan yıldız oyuncunun kenardan geldiği yalnızca 12 maç bulunuyor. Bunların tamamı Toronto Raptors'taki 2009-10 çaylak sezonunda gerçekleşti.
Bu geçmiş, özellikle Heat'in Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katmasının ve yapılanmasını Antetokounmpo, Bam Adebayo ve Andrew Wiggins üçlüsü etrafında sürdürmesinin ardından DeRozan'ın Miami'deki rolüne ilişkin soru işaretleri yaratıyor.
Bir NBA gözlemcisi Winderman'a yaptığı değerlendirmede DeRozan'ın maçların son bölümlerinde kendi şutunu yaratma konusunda Heat'e katkı sağlayabileceğini ancak topu elinde tutmaya dayalı ve orta mesafe ağırlıklı hücum tarzının Miami'nin iki yıldız uzununun yanında ne kadar uyumlu olacağını sorguladığını belirtti.
DeRozan'ın kariyerinde üç sayı çizgisinin gerisinden yalnızca yüzde 30,2 isabetle oynamış olması da Antetokounmpo ve Adebayo etrafında kurulan bir takım için saha yerleşimi konusunda önemli bir soru işareti yaratıyor.
Aynı gözlemci, bu birlikteliğin başarılı olabilmesi için DeRozan'ın altıncı adam rolünü benimsemesi gerektiğini de öne sürdü. 17 yıllık NBA kariyerinde 4,1 asist ortalaması bulunan DeRozan, San Antonio Spurs forması giydiği 2020-21 sezonunda maç başına 6,9 asistle kariyer rekoruna ulaşmış olsa da hücumdaki temel değeri halen kendi şutunu yaratabilmesinden geliyor.
Miami Herald'dan Barry Jackson'ın haberine göre DeMar DeRozan, Miami Heat'in kadrosundaki son boşluklar için seçeneklerini değerlendirdiği süreçte veteran minimumundan daha yüksek bir kontrat talep ediyor.
Miami'nin standart kontrata sahip 12 oyuncusu bulunurken, 13. kadro hakkının Dallas Mavericks tarafından serbest bırakılması ve Heat'e katılmayı kabul etmesi halinde Klay Thompson için kullanılabileceği belirtiliyor.
Jackson'ın çarşamba günü aktardığı bilgilere göre Heat, 14. kadro hakkını bir uzun oyuncu için kullanabilir. DeRozan ve guard Gabe Vincent da Miami'nin değerlendirdiği diğer isimler arasında yer alıyor. Ancak DeRozan, maaş istisnasından karşılanacak bir kontrat isterken Heat şu anda bu imkanı Thompson için saklıyor.
Finansal durum, DeRozan ile Miami'nin olası birlikteliğinin önüne bir başka engel daha çıkarıyor. South Florida Sun Sentinel'dan Ira Winderman daha önce DeRozan'ın Miami'den alabileceği teklifin veteran minimumuyla sınırlı kalabileceğini belirtmişti. Böyle bir anlaşmanın Heat'in maaş sınırı, lüks vergisi ve apron hesaplamalarına yaklaşık 2,5 milyon dolarlık etkisi olacak.
Sacramento Kings tarafından serbest bırakılan DeRozan, halen piyasadaki en kariyerli serbest oyunculardan biri konumunda. Altı kez All-Star seçilen 36 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda Kings formasıyla çıktığı 77 maçta 18,4 sayı, 4,1 asist ve 2,9 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 49,7 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 32,0 isabetle oynadı.
DeRozan ayrıca kariyerinin neredeyse tamamını ilk beş oyuncusu olarak geçirdi. NBA kariyerindeki 1.264 karşılaşmanın 1.252'sine ilk beşte başlayan yıldız oyuncunun kenardan geldiği yalnızca 12 maç bulunuyor. Bunların tamamı Toronto Raptors'taki 2009-10 çaylak sezonunda gerçekleşti.
Bu geçmiş, özellikle Heat'in Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katmasının ve yapılanmasını Antetokounmpo, Bam Adebayo ve Andrew Wiggins üçlüsü etrafında sürdürmesinin ardından DeRozan'ın Miami'deki rolüne ilişkin soru işaretleri yaratıyor.
Bir NBA gözlemcisi Winderman'a yaptığı değerlendirmede DeRozan'ın maçların son bölümlerinde kendi şutunu yaratma konusunda Heat'e katkı sağlayabileceğini ancak topu elinde tutmaya dayalı ve orta mesafe ağırlıklı hücum tarzının Miami'nin iki yıldız uzununun yanında ne kadar uyumlu olacağını sorguladığını belirtti.
DeRozan'ın kariyerinde üç sayı çizgisinin gerisinden yalnızca yüzde 30,2 isabetle oynamış olması da Antetokounmpo ve Adebayo etrafında kurulan bir takım için saha yerleşimi konusunda önemli bir soru işareti yaratıyor.
Aynı gözlemci, bu birlikteliğin başarılı olabilmesi için DeRozan'ın altıncı adam rolünü benimsemesi gerektiğini de öne sürdü. 17 yıllık NBA kariyerinde 4,1 asist ortalaması bulunan DeRozan, San Antonio Spurs forması giydiği 2020-21 sezonunda maç başına 6,9 asistle kariyer rekoruna ulaşmış olsa da hücumdaki temel değeri halen kendi şutunu yaratabilmesinden geliyor.