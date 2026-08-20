Shaq'ten 76ers'a net mesaj: 'Şampiyonluk ya da başarısızlık'

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown ve Tyrese Maxey'li yeni Philadelphia 76ers kadrosu için beklentisini net biçimde ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE O'Neal, Sixers'ın uyum süreci için zamanının olmadığını belirterek, "Bu takım şu anda şampiyon olmak için kuruldu" dedi.
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown ve Tyrese Maxey'i aynı kadroda buluşturan Philadelphia 76ers'ın uzun bir uyum süreci için hiçbir bahanesi olmadığını düşünüyor.
Yeni Sixers kadrosunu değerlendiren O'Neal, "Şampiyonluk ya da başarısızlık. LeBron'a sahipsiniz. Embiid'e sahipsiniz." ifadelerini kullandı.
Philadelphia, 6 Temmuz'da Boston Celtics ile yaptığı takasta Paul George ve dört draft hakkı karşılığında Jaylen Brown'ı kadrosuna katmasının ardından serbest oyuncu piyasasında LeBron James ile anlaşmıştı.
Bu hamleler, geçtiğimiz sezonu 45-37'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamlayan ve playoffların ikinci turunda daha sonra şampiyonluğa ulaşan New York Knicks'e 4-0'la elenen Sixers'ı tamamen farklı bir takıma dönüştürdü.
O'Neal özellikle 2025-26 normal sezonunda çıktığı 38 karşılaşmada 26,9 sayı, 7,7 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakalayan Embiid üzerinde durdu.
"Üç-dört yıl önce Charles ile sürekli onun ligin en iyi uzunu olduğunu söylüyorduk." diyen O'Neal, şöyle devam etti:
"Joker onu geçti, bunu kabul etmek gerek. Kendisine büyük bir isim yaptı. Joel'a sorum şu: O unvanı geri istiyor mu? Eğer istiyorsa, lütfen bana göstersin."
Embiid'in sahada kalabilmesi Philadelphia açısından en önemli değişkenlerden biri olmaya devam ediyor. Sixers yıldız pivotundan oynadığı dönemlerde elit seviyede katkı alırken Embiid saha içinden yüzde 48,9 isabet kaydetti. Ancak yıldız oyuncu, 82 maçlık normal sezonun yarısından daha azında forma giyebildi.
LeBron ise Philadelphia'ya şampiyonluklarla dolu bir kariyerin ardından geliyor ve O'Neal'a göre bu durum Sixers'ın hemen başarıya ulaşmasını zorunlu kılıyor.
O'Neal, "LeBron'un son bir şampiyonluk daha istediğini biliyorum." dedi.
Brown, Celtics'in geçtiğimiz sezonu 56-26'lık dereceyle tamamlayarak Atlantik Grubu'nu lider bitirmesinin ardından Philadelphia'ya gelirken, Maxey ise kariyerinin en verimli sezonunu geride bıraktı. 25 yaşındaki guard, 70 karşılaşmada 28,3 sayı ve 6,6 asist ortalamaları yakalarken All-Star seçildi ve sezon sonunda NBA Üçüncü Beşi'ne girdi.
O'Neal, Boston'dan gönderilmesinin ardından Brown'ın ekstra motivasyona sahip olabileceğine de dikkat çekti.
"Jaylen kendisine haksızlık yapıldığını hissediyor. Maxey de kendi adını duyurmaya devam ediyor. Kesinlikle izlenmesi gereken takım." ifadelerini kullandı.
Sixers yıldızlarla dolu kadrosunu Dean Wade ve Anfernee Simons transferleriyle desteklerken, draftın 22. sırasından Labaron Philon Jr.'ı seçti. Bu hamleler Paul George, Kelly Oubre Jr., Quentin Grimes ve Andre Drummond'ın takımdan ayrılmasının ardından geldi.
Ancak O'Neal'a göre Philadelphia için başarı standardını kadrodaki değişim değil, sahip olduğu yıldız gücü belirleyecek.
"Önümüzdeki yıl gibi şeyler duymak istemiyorum." diyen O'Neal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu takım şu anda şampiyonluk kazanmak için kuruldu. İhtiyaçları olan bütün parçalara sahipler."
Dolayısıyla Philadelphia, 2026-27 sezonuna tamamen değişen bir çekirdek ve NBA tarihinin en önemli eski oyuncularından birinin oldukça net beklentisiyle başlayacak: Sixers'ın hemen şampiyonluk için mücadele etmesi gerekiyor.
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown ve Tyrese Maxey'i aynı kadroda buluşturan Philadelphia 76ers'ın uzun bir uyum süreci için hiçbir bahanesi olmadığını düşünüyor.
Yeni Sixers kadrosunu değerlendiren O'Neal, "Şampiyonluk ya da başarısızlık. LeBron'a sahipsiniz. Embiid'e sahipsiniz." ifadelerini kullandı.
Philadelphia, 6 Temmuz'da Boston Celtics ile yaptığı takasta Paul George ve dört draft hakkı karşılığında Jaylen Brown'ı kadrosuna katmasının ardından serbest oyuncu piyasasında LeBron James ile anlaşmıştı.
Bu hamleler, geçtiğimiz sezonu 45-37'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamlayan ve playoffların ikinci turunda daha sonra şampiyonluğa ulaşan New York Knicks'e 4-0'la elenen Sixers'ı tamamen farklı bir takıma dönüştürdü.
O'Neal özellikle 2025-26 normal sezonunda çıktığı 38 karşılaşmada 26,9 sayı, 7,7 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakalayan Embiid üzerinde durdu.
"Üç-dört yıl önce Charles ile sürekli onun ligin en iyi uzunu olduğunu söylüyorduk." diyen O'Neal, şöyle devam etti:
"Joker onu geçti, bunu kabul etmek gerek. Kendisine büyük bir isim yaptı. Joel'a sorum şu: O unvanı geri istiyor mu? Eğer istiyorsa, lütfen bana göstersin."
Embiid'in sahada kalabilmesi Philadelphia açısından en önemli değişkenlerden biri olmaya devam ediyor. Sixers yıldız pivotundan oynadığı dönemlerde elit seviyede katkı alırken Embiid saha içinden yüzde 48,9 isabet kaydetti. Ancak yıldız oyuncu, 82 maçlık normal sezonun yarısından daha azında forma giyebildi.
LeBron ise Philadelphia'ya şampiyonluklarla dolu bir kariyerin ardından geliyor ve O'Neal'a göre bu durum Sixers'ın hemen başarıya ulaşmasını zorunlu kılıyor.
O'Neal, "LeBron'un son bir şampiyonluk daha istediğini biliyorum." dedi.
Brown, Celtics'in geçtiğimiz sezonu 56-26'lık dereceyle tamamlayarak Atlantik Grubu'nu lider bitirmesinin ardından Philadelphia'ya gelirken, Maxey ise kariyerinin en verimli sezonunu geride bıraktı. 25 yaşındaki guard, 70 karşılaşmada 28,3 sayı ve 6,6 asist ortalamaları yakalarken All-Star seçildi ve sezon sonunda NBA Üçüncü Beşi'ne girdi.
O'Neal, Boston'dan gönderilmesinin ardından Brown'ın ekstra motivasyona sahip olabileceğine de dikkat çekti.
"Jaylen kendisine haksızlık yapıldığını hissediyor. Maxey de kendi adını duyurmaya devam ediyor. Kesinlikle izlenmesi gereken takım." ifadelerini kullandı.
Sixers yıldızlarla dolu kadrosunu Dean Wade ve Anfernee Simons transferleriyle desteklerken, draftın 22. sırasından Labaron Philon Jr.'ı seçti. Bu hamleler Paul George, Kelly Oubre Jr., Quentin Grimes ve Andre Drummond'ın takımdan ayrılmasının ardından geldi.
Ancak O'Neal'a göre Philadelphia için başarı standardını kadrodaki değişim değil, sahip olduğu yıldız gücü belirleyecek.
"Önümüzdeki yıl gibi şeyler duymak istemiyorum." diyen O'Neal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu takım şu anda şampiyonluk kazanmak için kuruldu. İhtiyaçları olan bütün parçalara sahipler."
Dolayısıyla Philadelphia, 2026-27 sezonuna tamamen değişen bir çekirdek ve NBA tarihinin en önemli eski oyuncularından birinin oldukça net beklentisiyle başlayacak: Sixers'ın hemen şampiyonluk için mücadele etmesi gerekiyor.