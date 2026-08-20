Galatasaray Batrakov'u açıkladı!

Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılılardan orta saha transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov'un transferi için futbolcu ve kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.10 numara pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki Batrakov, profesyonel futbol kariyerine Lokomotiv Moskova'da başladı.2023-24 sezonundan bu yana Rus ekibinin formasını giyen genç orta saha, çıktığı 84 maçta 34 gol kaydetti.Batrakov, Rusya Milli Takımı formasını da giyiyor. Genç futbolcunun transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'da olması bekleniyor.Aleksey Batrakov'un transferinin gerçekleşmesi halinde 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinde forma giyen ilk Rus oyuncu olacak.

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay da bulunuyor.





Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.



5 YILLIK SÖZLEŞME





Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 4 milyon euronun üzerinde bir maaş alması bekleniyor.



Öte yandan Aleksey Batrakov'un Galatasaray'daki sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yer alacağı da öğrenildi.



OKAN BURUK İKNA ETTİ





Galatasaray'ın transferde mutlu sona ulaşmasında teknik direktör Okan Buruk'un önemli rol oynadığı öğrenildi.





Yaklaşık bir aydır transfer için masada bulunan sarı-kırmızılılar, Buruk'un genç oyuncuyla kurduğu bire bir iletişim sayesinde Batrakov'u ikna etti. Buruk, Rus 10 numarayla görüntülü görüşerek Galatasaray'daki planlarını, oyun sistemini ve kendisinden beklentilerini anlattı.





Fransa, İtalya ve İspanya'dan da talipleri bulunan Batrakov, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.



ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA





Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.











