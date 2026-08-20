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Galatasaray Batrakov'u açıkladı!

Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki orta saha Aleksey Batrakov'un transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 13:03 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 13:21
Galatasaray Batrakov'u açıkladı!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılılardan orta saha transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BATRAKOV İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov'un transferi için futbolcu ve kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

84 MAÇTA 34 GOL

10 numara pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki Batrakov, profesyonel futbol kariyerine Lokomotiv Moskova'da başladı.

2023-24 sezonundan bu yana Rus ekibinin formasını giyen genç orta saha, çıktığı 84 maçta 34 gol kaydetti.

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

Batrakov, Rusya Milli Takımı formasını da giyiyor. Genç futbolcunun transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK

Aleksey Batrakov'un transferinin gerçekleşmesi halinde 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinde forma giyen ilk Rus oyuncu olacak.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay da bulunuyor.

Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 4 milyon euronun üzerinde bir maaş alması bekleniyor.

Öte yandan Aleksey Batrakov'un Galatasaray'daki sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yer alacağı da öğrenildi.

OKAN BURUK İKNA ETTİ

Galatasaray'ın transferde mutlu sona ulaşmasında teknik direktör Okan Buruk'un önemli rol oynadığı öğrenildi.

Yaklaşık bir aydır transfer için masada bulunan sarı-kırmızılılar, Buruk'un genç oyuncuyla kurduğu bire bir iletişim sayesinde Batrakov'u ikna etti. Buruk, Rus 10 numarayla görüntülü görüşerek Galatasaray'daki planlarını, oyun sistemini ve kendisinden beklentilerini anlattı.

Fransa, İtalya ve İspanya'dan da talipleri bulunan Batrakov, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.



 

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