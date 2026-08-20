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Galatasaray'ın Erzurumspor serisi

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 13:27 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Erzurumspor serisi
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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.

Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk haftada Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

GALATASARAY SON İKİ DEPLASMANDA KAYBETTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1, 34. haftada ise Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi ve ligdeki son iki dış saha maçından puan çıkaramadı.

GEÇEN SEZONKİ TÜM MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'deki bütün mağlubiyetlerini deplasman karşılaşmalarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada oynadığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 31 gol atan Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.

ERZURUMSPOR FK İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Erzurumspor FK, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" adıyla Süper Lig'de mücadele eden rakibiyle oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İki takım ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşı karşıya geldi. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 1-0 kazanırken Erzurum'daki mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

2020-2021 sezonunda ise Galatasaray deplasmandaki karşılaşmayı 2-1, İstanbul'daki maçı da 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Erzurumspor FK ile oynadığı 4 lig maçında 6 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

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