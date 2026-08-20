Filenin Sultanları Letonya maçıyla start alıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında 21 Ağustos Cuma günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da Letonya karşısına çıkacak.
TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ
Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Letonya'nın yanı sıra Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şöyle:
21 Ağustos Cuma:
19.00 Türkiye - Letonya
23 Ağustos Pazar:
19.00 Türkiye - Slovenya
24 Ağustos Pazartesi:
19.00 Türkiye - Macaristan
26 Ağustos Çarşamba:
19.00 Türkiye - Almanya
28 Ağustos Cuma:
19.00 Türkiye - Polonya
TÜRKİYE'NİN KADROSU
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası kadrosu şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ
Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Letonya'nın yanı sıra Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şöyle:
21 Ağustos Cuma:
19.00 Türkiye - Letonya
23 Ağustos Pazar:
19.00 Türkiye - Slovenya
24 Ağustos Pazartesi:
19.00 Türkiye - Macaristan
26 Ağustos Çarşamba:
19.00 Türkiye - Almanya
28 Ağustos Cuma:
19.00 Türkiye - Polonya
TÜRKİYE'NİN KADROSU
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası kadrosu şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge