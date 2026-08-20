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Filenin Sultanları Letonya maçıyla start alıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında 21 Ağustos Cuma günü Letonya ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak A Grubu mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 13:56
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
Filenin Sultanları Letonya maçıyla start alıyor!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında 21 Ağustos Cuma günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da Letonya karşısına çıkacak.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Letonya'nın yanı sıra Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şöyle:

21 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye - Letonya

23 Ağustos Pazar:

19.00 Türkiye - Slovenya

24 Ağustos Pazartesi:

19.00 Türkiye - Macaristan

26 Ağustos Çarşamba:

19.00 Türkiye - Almanya

28 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye - Polonya

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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