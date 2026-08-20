Aziz Yıldırım'dan Asensio müdahalesi!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol yıldız Marco Asensio arasındaki durum, Lyon karşılaşmasının ardından yeniden gündeme geldi.
Yaşananların takıma zarar vermesini istemeyen Başkan Aziz Yıldırım'ın konuya müdahale ettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ASENSIO'NUN SÖZLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Sezon başında İsmail Kartal'ın Asensio için "Henüz fiziksel olarak hazır değil" sözlerini kullanmasının ardından İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından "Yarına hazırım" paylaşımı yapmıştı.
Bu gelişmeler, Asensio'nun Lyon maçında ilk 11'de yer almamasıyla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.
"DIŞARIYA KARŞI TEK VÜCUT OLALIM"
Takvim'in haberine göre Aziz Yıldırım, yaşananların Fenerbahçe'ye zarar vermemesi adına devreye girdi. Yıldırım'ın gelişmeleri bir süredir uzaktan takip ettiği ancak son durumun müdahaleyi gerektirdiği belirtildi.
Başkan Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ve Marco Asensio ile bir araya gelerek orta yolu bulmaya çalışacağı öne sürüldü.
Yıldırım'ın görüşmede, "Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü. Asensio da en önemli oyuncularından biri. Dışarıya karşı tek vücut olalım ve söylentilere karşı son noktayı koyalım" mesajını vermesi bekleniyor.
ASENSIO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Marco Asensio, 2025 yılında Paris Saint-Germain'den 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 karşılaşmada görev yapan İspanyol yıldız, 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Asensio bu maçlarda toplam 2 bin 746 dakika sahada kaldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yaşananların takıma zarar vermesini istemeyen Başkan Aziz Yıldırım'ın konuya müdahale ettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ASENSIO'NUN SÖZLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Sezon başında İsmail Kartal'ın Asensio için "Henüz fiziksel olarak hazır değil" sözlerini kullanmasının ardından İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından "Yarına hazırım" paylaşımı yapmıştı.
Bu gelişmeler, Asensio'nun Lyon maçında ilk 11'de yer almamasıyla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.
"DIŞARIYA KARŞI TEK VÜCUT OLALIM"
Takvim'in haberine göre Aziz Yıldırım, yaşananların Fenerbahçe'ye zarar vermemesi adına devreye girdi. Yıldırım'ın gelişmeleri bir süredir uzaktan takip ettiği ancak son durumun müdahaleyi gerektirdiği belirtildi.
Başkan Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ve Marco Asensio ile bir araya gelerek orta yolu bulmaya çalışacağı öne sürüldü.
Yıldırım'ın görüşmede, "Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü. Asensio da en önemli oyuncularından biri. Dışarıya karşı tek vücut olalım ve söylentilere karşı son noktayı koyalım" mesajını vermesi bekleniyor.
ASENSIO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Marco Asensio, 2025 yılında Paris Saint-Germain'den 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 karşılaşmada görev yapan İspanyol yıldız, 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Asensio bu maçlarda toplam 2 bin 746 dakika sahada kaldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.