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Süper Lig'in 2. haftasında hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 13:37
Fotoğraf: X.com
Süper Lig'in 2. haftasında hakemler belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Erzurumspor FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

2. HAFTA HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay

Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

Trabzonspor - İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

Arca Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Çoşkunses

Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

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