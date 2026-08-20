Süper Lig'in 2. haftasında hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Erzurumspor FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.
2. HAFTA HAKEMLERİ
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:
Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay
Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
Trabzonspor - İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
Arca Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Çoşkunses
Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.
2. HAFTA HAKEMLERİ
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:
Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay
Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
Trabzonspor - İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
Arca Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Çoşkunses
Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk