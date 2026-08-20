Jeanie Buss, kardeşleri hisselerini satsa bile Lakers'ın başında kalabilir

Los Angeles Lakers'ta Buss ailesi arasındaki anlaşmazlık sürerken Jeanie Buss'ın, kardeşlerinin hisselerini satması durumunda dahi takımın yönetimindeki görevini koruyabileceği bir formüle sıcak baktığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Buss'ın bunun için NBA'in takım yöneticileri için belirlediği minimum yüzde 15'lik sahiplik oranını elinde tutması gerekiyor.
The Athletic'in haberine göre Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, kardeşlerinin takımdaki hisselerini satmaya devam etmesi halinde dahi Lakers'ın yöneticisi olarak kalmasını sağlayacak bir seçeneğe sahip olabilir.
Bir lig kaynağı, Buss'ın NBA'in takım yöneticileri için belirlediği minimum oran olan yüzde 15'lik sahipliği elinde tutmasını ve böylece kontrolünü sürdürmesini sağlayacak bir senaryoyu değerlendirmeye açık olduğunu belirtti.
Bu ihtimal, Buss ile beş kardeşi arasında giderek büyüyen anlaşmazlığın ortasında gündeme geldi. Buss'ın kardeşleri, Buss Family Trust aracılığıyla yaptıkları oylamada Lakers'taki hisselerini satma kararı aldı.
Yaşanan anlaşmazlık, Jeanie Buss'ın babasının 47 yıl önce satın aldığı Lakers üzerindeki kontrolünü kaybetme ihtimalini ortaya çıkardı.
Taraflar arasındaki hukuki anlaşmazlığın merkezinde ise Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nin 2017 yılında verdiği bir karar bulunuyor. Buss'ın hukuk ekibi, söz konusu kararın mevcut süreç açısından belirleyici olduğunu düşünüyor.
Kararda, aileye ait hisselerin ortak mütevelliler Jeanie, Janie ve Joey Buss'ın onayı olmadan satılamayacağı belirtiliyor.
Duruma yakın bir lig kaynağı, "Bu karar her şeyin üzerinde." ifadelerini kullandı.
Jeanie Buss'ın kardeşleri Johnny, Jim, Janie, Joey ve Jesse ise salı günü ortak bir açıklama yayımlayarak hukuki itirazlara rağmen hisselerini satma niyetlerini yineledi.
Kardeşlerin görüşüne yakın kaynaklar, aile vakfının çoğunluk oyuyla karar alınmasına izin verdiğini düşünüyor.
Öte yandan Mark Walter'ın Lakers'ı Bob Iger ve Josh Kushner'a satmasına yönelik devam eden sürecin aile içerisindeki anlaşmazlıktan etkilenmesi beklenmiyor.
Birden fazla lig ve takım kaynağı The Athletic'e yaptığı açıklamada, yaşanan anlaşmazlığın Lakers'ın yüzde 76'lık hissesinin 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden el değiştireceği işlemi sekteye uğratmasını beklemediklerini belirtti.
Walter'ın Lakers'ı satın aldığı ilk anlaşmada Jeanie Buss'ın beş yıl boyunca takım yöneticisi olarak görevini sürdürmesini sağlayan bir hüküm bulunduğu bildirilmişti. Bir lig kaynağına göre bu şart artık Iger-Kushner anlaşmasının da bir parçası olarak kabul ediliyor.
Iger'ın da hem kamuoyu önünde hem de özel görüşmelerde Jeanie Buss'ın görevini sürdürmesine destek verdiği belirtildi.
Ancak Buss'ın kardeşleri hisselerini satarken kendisinin görevini korumasına imkan tanıyacak herhangi bir çözümde, NBA'in sahiplik şartlarını karşılayabilmek için yeterli miktarda hisseyi elinde tutması veya elde etmesi gerekecek.
Buss ailesi içerisindeki gerilim, Jeanie'nin dokuz ay önce Joey ve Jesse Buss'ı Lakers yönetimindeki görevlerinden uzaklaştırmasının ardından daha da artmıştı.
The Athletic'in haberine göre Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, kardeşlerinin takımdaki hisselerini satmaya devam etmesi halinde dahi Lakers'ın yöneticisi olarak kalmasını sağlayacak bir seçeneğe sahip olabilir.
Bir lig kaynağı, Buss'ın NBA'in takım yöneticileri için belirlediği minimum oran olan yüzde 15'lik sahipliği elinde tutmasını ve böylece kontrolünü sürdürmesini sağlayacak bir senaryoyu değerlendirmeye açık olduğunu belirtti.
Bu ihtimal, Buss ile beş kardeşi arasında giderek büyüyen anlaşmazlığın ortasında gündeme geldi. Buss'ın kardeşleri, Buss Family Trust aracılığıyla yaptıkları oylamada Lakers'taki hisselerini satma kararı aldı.
Yaşanan anlaşmazlık, Jeanie Buss'ın babasının 47 yıl önce satın aldığı Lakers üzerindeki kontrolünü kaybetme ihtimalini ortaya çıkardı.
Taraflar arasındaki hukuki anlaşmazlığın merkezinde ise Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nin 2017 yılında verdiği bir karar bulunuyor. Buss'ın hukuk ekibi, söz konusu kararın mevcut süreç açısından belirleyici olduğunu düşünüyor.
Kararda, aileye ait hisselerin ortak mütevelliler Jeanie, Janie ve Joey Buss'ın onayı olmadan satılamayacağı belirtiliyor.
Duruma yakın bir lig kaynağı, "Bu karar her şeyin üzerinde." ifadelerini kullandı.
Jeanie Buss'ın kardeşleri Johnny, Jim, Janie, Joey ve Jesse ise salı günü ortak bir açıklama yayımlayarak hukuki itirazlara rağmen hisselerini satma niyetlerini yineledi.
Kardeşlerin görüşüne yakın kaynaklar, aile vakfının çoğunluk oyuyla karar alınmasına izin verdiğini düşünüyor.
Öte yandan Mark Walter'ın Lakers'ı Bob Iger ve Josh Kushner'a satmasına yönelik devam eden sürecin aile içerisindeki anlaşmazlıktan etkilenmesi beklenmiyor.
Birden fazla lig ve takım kaynağı The Athletic'e yaptığı açıklamada, yaşanan anlaşmazlığın Lakers'ın yüzde 76'lık hissesinin 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden el değiştireceği işlemi sekteye uğratmasını beklemediklerini belirtti.
Walter'ın Lakers'ı satın aldığı ilk anlaşmada Jeanie Buss'ın beş yıl boyunca takım yöneticisi olarak görevini sürdürmesini sağlayan bir hüküm bulunduğu bildirilmişti. Bir lig kaynağına göre bu şart artık Iger-Kushner anlaşmasının da bir parçası olarak kabul ediliyor.
Iger'ın da hem kamuoyu önünde hem de özel görüşmelerde Jeanie Buss'ın görevini sürdürmesine destek verdiği belirtildi.
Ancak Buss'ın kardeşleri hisselerini satarken kendisinin görevini korumasına imkan tanıyacak herhangi bir çözümde, NBA'in sahiplik şartlarını karşılayabilmek için yeterli miktarda hisseyi elinde tutması veya elde etmesi gerekecek.
Buss ailesi içerisindeki gerilim, Jeanie'nin dokuz ay önce Joey ve Jesse Buss'ı Lakers yönetimindeki görevlerinden uzaklaştırmasının ardından daha da artmıştı.