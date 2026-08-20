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Red Bull'dan Verstappen hamlesi: Sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı

Formula 1 takımlarından Red Bull, Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı. Hollandalı pilotun kontratının 2030 sezonunun sonuna kadar geçerli olacağı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 12:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Red Bull'dan Verstappen hamlesi: Sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı
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Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilot Max Verstappen ile sözleşme yeniledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pilotun 2030 sezonu sonuna kadar Red Bull'da kalmasını sağlayacak sözleşmeye imza attığı belirtildi.

VERSTAPPEN: BURASI BENİM İÇİN İKİNCİ BİR AİLE

Sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Max Verstappen, takımda kalmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hollandalı pilot, "Bu takım, benim için ikinci bir aile gibi ve kendimi burada evimde hissediyorum. Birlikte elde ettiğimiz başarılar gerçekten harikaydı. Pek çok inanılmaz an paylaştık ve 4 dünya şampiyonluğu kazandık. Tüm kariyerim boyunca birlikte çalıştığım takımla bu yolculuğa devam etmek gerçekten çok özel bir durum ve her zaman yapmayı arzuladığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

RED BULL İLE 4 ŞAMPİYONLUK

Formula 1 kariyerine Toro Rosso'da başlayan Verstappen, 2016 yılında Red Bull koltuğuna geçti.

28 yaşındaki pilot, Red Bull ile 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında olmak üzere 4 dünya şampiyonluğu kazanırken, 71 yarış zaferine ulaştı.

Verstappen, bu sezon pilotlar klasmanında 109 puanla 6. sırada yer alıyor.

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