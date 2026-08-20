Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi 21 Ağustos Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın ilk maçında Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
2. HAFTA PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi)
19.00 Arca Çorum FK - Kasımpaşa (Çorum Şehir)
21.30 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Trabzonspor - İstanbul Başakşehir (Papara Park)
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba)
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)
2. HAFTA PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi)
19.00 Arca Çorum FK - Kasımpaşa (Çorum Şehir)
21.30 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Trabzonspor - İstanbul Başakşehir (Papara Park)
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba)
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)