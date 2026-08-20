20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
20:00
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
18:00
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
21:00
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
22:00
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Rangers-Jablonec
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20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
21:30
20 Ağustos
Gent-Hibernian
21:30
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
21:30
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21:30
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21:00
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PAOK-Brann
20:45
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
20:00
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20:00
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20:00
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20:00
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
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Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta 21 Ağustos Cuma günü oynanacak Erzurumspor FK-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi 21 Ağustos Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın ilk maçında Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

2. HAFTA PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

21 Ağustos Cuma:

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK - Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Trabzonspor - İstanbul Başakşehir (Papara Park)

21.30 Göztepe - Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

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