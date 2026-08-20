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Kings'in yeni hedefleri Payne, Oladipo ve Payton

Russell Westbrook'un emeklilik kararının ardından guard rotasyonuna tecrübeli bir isim eklemek isteyen Sacramento Kings'in Cam Payne'i antrenmana çıkaracağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings'in yeni hedefleri Payne, Oladipo ve Payton
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Russell Westbrook'un emeklilik kararının ardından guard rotasyonuna tecrübeli bir isim eklemek isteyen Sacramento Kings'in Cam Payne'i antrenmana çıkaracağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kings'in ayrıca Victor Oladipo ve Elfrid Payton'a yönelik ilgisinin de devam ettiği bildirildi.

Sacramento Kings, Russell Westbrook'un emekliliğinin ardından kadrosuna tecrübeli bir oyuncu katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre Kings, perşembe günü Cam Payne'i özel antrenmana çıkaracak.

Sacramento'nun Victor Oladipo'ya yönelik ilgisi devam ederken, takımın arka alanına tecrübeli bir top yönlendirici daha eklemek adına Elfrid Payton da potansiyel hedefler arasında bulunuyor.

Cameron Payne, geçtiğimiz 2025-26 NBA sezonunda Philadelphia 76ers forması giymiş ve şubat ayında Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Sixers'a katılmıştı. Ancak Philadelphia, playofflardan iki ay önce tecrübeli guardı kadrosundan çıkarmıştı.

Payne, Sixers formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 7,4 sayı, 2,6 asist ve 2,0 ribaund ortalamaları yakaladı.

NBA'de 11 sezon geçiren Payne, kariyeri boyunca Philadelphia dışında altı farklı takımın daha formasını giydi. Güvenilir bir yedek oyun kurucu olarak öne çıkan tecrübeli guard, kariyerinde 7,7 sayı, 3,2 asist ve 2,0 ribaund ortalamalarına sahip.

Elfrid Payton ise NBA'de son olarak 2024-25 sezonunda New Orleans Pelicans forması giydi. Payne gibi 32 yaşındaki Payton da kariyeri boyunca birçok farklı takımda görev yaptı.

Payton şu anda San Antonio Spurs'ün G League takımı Austin Spurs'te forma giyiyor.

Oladipo ise 2023'ten bu yana ilk kez NBA'e dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. İki kez All-Star seçilen tecrübeli guardın adı, Kings'in Russell Westbrook ile yeniden bir araya gelme seçeneğini değerlendirdiği dönemde de Sacramento ile anılmıştı.

Kings, guard rotasyonuna yeni bir parça eklemenin yanı sıra takımın yeni franchise yıldızı Darius Acuff Jr.'a mentorluk yapabilecek tecrübeli bir oyuncu ararken, Payne, Payton ve Oladipo seçeneklerinin önümüzdeki süreçte takip edilmeye devam etmesi bekleniyor.

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