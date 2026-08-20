Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları ve kadro planlaması devam ederken, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE KULÜP BUL MESAJI
Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Çağlar Söyüncü'ye kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde böylece Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'in ardından bir ayrılık ihtimali daha ortaya çıktı.
AYRILIKLAR ARKA ARKAYA GELİYOR
Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamalarda Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu duyurmuştu. Aynı süreçte Anthony Musaba ve Omar Fayed'in de takımdan ayrılıkları gerçekleşti.
Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili sürecin ise transfer döneminin son bölümünde netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Çağlar Söyüncü'ye kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde böylece Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'in ardından bir ayrılık ihtimali daha ortaya çıktı.
AYRILIKLAR ARKA ARKAYA GELİYOR
Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamalarda Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu duyurmuştu. Aynı süreçte Anthony Musaba ve Omar Fayed'in de takımdan ayrılıkları gerçekleşti.
Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili sürecin ise transfer döneminin son bölümünde netleşmesi bekleniyor.