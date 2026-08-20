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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda!

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'in ardından bir oyuncuyla daha yolların ayrılması gündemde. Yönetim, kadroda düşünülmeyen futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 13:34
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları ve kadro planlaması devam ederken, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE KULÜP BUL MESAJI

Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Çağlar Söyüncü'ye kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde böylece Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'in ardından bir ayrılık ihtimali daha ortaya çıktı.

AYRILIKLAR ARKA ARKAYA GELİYOR

Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamalarda Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu duyurmuştu. Aynı süreçte Anthony Musaba ve Omar Fayed'in de takımdan ayrılıkları gerçekleşti.

Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili sürecin ise transfer döneminin son bölümünde netleşmesi bekleniyor. 



 
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