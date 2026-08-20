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Thompson: "Kariyerimi Golden State'te bitirmek güzel olurdu"

Dallas Mavericks guardı Klay Thompson, kariyerinin son döneminde Golden State Warriors'a dönme fikrine sıcak baktığının sinyalini verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thompson: 'Kariyerimi Golden State'te bitirmek güzel olurdu'
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Dallas Mavericks guardı Klay Thompson, kariyerinin son döneminde Golden State Warriors'a dönme fikrine sıcak baktığının sinyalini verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli yıldız, bir taraftarın olası Warriors dönüşüne ilişkin sorusuna, "Kariyerimi Golden State'te bitirmek güzel olurdu" yanıtını verdi.

Klay Thompson, basketbol kariyerini Golden State Warriors formasıyla noktalama ihtimaline en azından açık görünüyor.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Fanatics Fest NYC'deki imza etkinliğinden sosyal medyada yayılan bir videoda bir taraftar, eski Warriors yıldızına Bay Area'ya olası bir dönüş hakkında soru yöneltti.

Thompson'ın verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Bir fotoğrafı imzaladığı sırada konuşan Thompson, "Bilmiyorum. Kontratımda bir yılım daha var. Kariyerimi Golden State'te bitirmek güzel olurdu." şeklinde konuştu.

Thompson'ın Golden State'e dönerek Stephen Curry ve Draymond Green ile son bir kez bir araya gelmesi, şüphesiz Warriors taraftarlarının bir gün gerçekleşmesini istediği senaryoların başında geliyor.

Tecrübeli yıldız, 2024 yılında Dallas Mavericks ile üç yıl için 50 milyon dolarlık kontrat imzalayarak Warriors'tan ayrılmıştı. Thompson, önümüzdeki 2026-27 NBA sezonunda mevcut sözleşmesinin son yılına girecek.

Dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan Thompson, geçtiğimiz sezon 69 karşılaşmada maç başına 21,7 dakika süre alırken 11,7 sayı, 2,1 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları yakaladı. Tecrübeli oyuncu üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,3 isabetle oynadı.

Thompson'ın adı şu ana kadar lig genelinde birçok söylentiyle gündeme gelirken, Miami Heat'in tecrübeli şutörü kadrosuna katma konusunda "çaresiz" olduğu öne sürülmüştü. Ancak son haberler, Mavericks'ın Thompson ile yollarını ayırmayı yalnızca takas yoluyla değerlendireceğini gösteriyor.

Thompson daha önce anlamlı maçlarda forma giymek, şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda yer almak ve bir kez daha NBA şampiyonluğu için yarışmak istediğini açıkça belirtmişti.

Warriors'ın NBA tarihinin en büyük hanedanlarından biri olarak geçirdiği tarihi dönemin sonlarına yaklaşmasıyla birlikte Thompson'ın Golden State'e dönerek Curry ve Green ile son bir bölüm daha yazması, bu hikaye için oldukça anlamlı bir kapanış olabilir.

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