Portekiz ekibi Benfica, transferde önemli bir hamle yaparak Bayern Münih forması giyen Joao Palhinha'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica ile Bayern Münih, Portekizli orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Benfica'nın bu transfer için Alman ekibine 14 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica ile Bayern Münih, Portekizli orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Benfica'nın bu transfer için Alman ekibine 14 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.