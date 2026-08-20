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Benfica'da anlaşma tamam: Palhinha

Benfica, Joao Palhinha transferi için Bayern Münih'le 14+5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 17:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica'da anlaşma tamam: Palhinha
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Portekiz ekibi Benfica, transferde önemli bir hamle yaparak Bayern Münih forması giyen Joao Palhinha'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica ile Bayern Münih, Portekizli orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Benfica'nın bu transfer için Alman ekibine 14 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

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