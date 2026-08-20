20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
20:00
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
18:00
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
21:00
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
22:00
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
21:45
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
21:30
20 Ağustos
Gent-Hibernian
21:30
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
21:30
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
21:30
20 Ağustos
Sion-Ajax
21:15
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
21:00
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
19:00
20 Ağustos
PAOK-Brann
20:45
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
20:00
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
20:00
20 Ağustos
Benfica-AGF
22:00
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
20:00
20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
20:00
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
19:00
20 Ağustos
Getafe-Partizan
22:00

Salah etkisi Kahire'ye taşındı

Trabzonspor'un iki hafta önce kadrosuna kattığı Muhammed Salah'ın 10 numaralı bordo-mavili forması, Kahire'deki tarihi Han el-Halili çarşısının vitrinlerinde yerini aldı. Mısırlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği formalar yaklaşık 400 ila 500 Mısır cüneyhine satılıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 14:42 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 14:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Salah etkisi Kahire'ye taşındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un iki hafta önce kadrosuna kattığı Muhammed Salah'ın bordo-mavili forması, Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Han el-Halili çarşısında satışa çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çarşıdaki spor mağazalarının çoğunda Salah'ın 10 numaralı Trabzonspor formasının yanı sıra Mısır Milli Takımı forması da vitrinlerde yan yana yer aldı.

Mısırlı ve Arap çok sayıda futbolsever ise Salah'ın Türkiye'de coşkuyla karşılandığı görüntüleri paylaşarak yıldız oyuncunun Türkiye'de bir spor kulübüne transfer olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"SALAH'IN TÜRKİYE'YE GİTMESİNDEN DOLAYI MUTLUYUZ"

Han el-Halili'de mağaza sahibi Salah Abdulmecid, tarihi çarşının son dönemde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ziyaret ettiği Kahire'nin popüler noktalarından biri olduğunu söyledi.

Muhammed Salah'ın Trabzonspor formasının transferden kısa süre sonra mağazaların vitrinlerine girmesine ilişkin Abdulmecid, "Salah'ın Türkiye'ye gitmesinden dolayı mutluyuz. Türk halkını seviyoruz çünkü gelenekleri bizim gibi ve dinlerine bağlılar. Biz de onlar gibi Salah'ı seviyoruz ve Türkiye'de olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşıdaki Salah hayranlarından biri de 10 numaralı Trabzonspor formasını giyerek, "Salah'ın Trabzon'a gitmesine çok sevindim. Allah Türkiye'de yolunu açık etsin." dedi.

FORMA 400-500 MISIR CÜNEYHİNE SATILIYOR

Han el-Halili esnafının verdiği bilgiye göre Muhammed Salah'ın Trabzonspor forması yaklaşık 400 ila 500 Mısır cüneyhine, yani 8 ila 10 dolara satılıyor.

"SALAH YUMUŞAK GÜÇ UNSURLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ"

Mısırlı Sosyolog Prof. Dr. Said Sadık, Muhammed Salah'ın iki ülke arasındaki "yumuşak güç unsurlarından" biri haline geldiğini ve Mısır ile Türk halkları arasındaki yakınlaşmanın "temel bir unsuru" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 14 Ağustos'taki ziyaretinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile yaptığı ortak açıklama sırasında Salah'ın adının geçtiğini hatırlatan Sadık, "Mısırlılar Muhammed Salah'a bayılıyor; maçları düzenli takip etmeyenler bile onun haberlerini takip etmeye özen gösteriyor, bu yüzden bu tutkunun forma ve spor eşyaları ticaretine yansıması son derece doğal." değerlendirmesinde bulundu.

Sadık ayrıca Salah'ın Türkiye'de coşkuyla karşılanmasının iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmanın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

"FORMASI DAHA DA YAYGINLAŞACAK"

Mısır'daki tüccarların sportif ve müzikal gelişmelere hızlı şekilde uyum sağladığını dile getiren Sadık, "Muazzam popülaritesi göz önüne alındığında, Salah'ın forması elbette daha da yaygınlaşacak. Han el-Halili'de ve kâr etmek isteyen her mağazada yer alacaktır. Ayrıca bu durum, Türk ve Mısır halkları arasındaki ilişkileri güçlendiriyor ve iki ülkenin kültürlerini daha yakından tanımasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır-Türkiye ilişkileri uzmanı Kerem Said ise Salah'a Türkiye'ye transferinden bu yana gösterilen ilginin sporun ötesine geçerek siyasi, ticari ve sosyal alanlara yayıldığını ifade etti.

"Mısır pazarında formaların basılması ve mağazalarda görülmesi konusunda büyük bir hız gördük, aynı şekilde Türkiye'de de coşkulu karşılamasından bu yana Salah'a büyük bir ilgi var." diyen Said, oyuncunun iki ülke halklarını yakınlaştıran bir unsur olmaya devam edeceğini belirtti.

Said, Salah'ın Chelsea ve Liverpool dönemlerinde de yüksek popülariteye sahip olduğunu hatırlatarak, "Ancak Salah, Türkiye'ye transferinde olduğu gibi daha önce hiç böyle resmi, siyasi ve diplomatik söylemlerin konusu olmamıştı. Bu da Mısır ile Türkiye arasında siyasi ilişkileri geliştirme ve halk bağlarını daha önce görülmemiş bir şekilde destekleme yönünde resmi bir irade olduğunu doğruluyor." diye konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.