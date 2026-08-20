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İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması!

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe deplasmanının zor bir mücadele olacağını söyledi. Palut, Çaykur Rizespor maçının üzerine çıkarak daha iyi bir performans sergilemek istediklerini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 15:01 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 16:40
Haber: AA
İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması!
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlıların teknik direktörü İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fenerbahçe deplasmanlarının zorluğuna dikkat çeken Palut, "Çıkacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Palut, Çaykur Rizespor karşısında lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ancak mücadeleyi penaltı golüyle kaybettiklerini söyledi.

"RİZESPOR MAÇININ ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZ"

Sezon öncesi kampında yaşanan bazı eksikler ve sakatlıkların takımın ritim bulmasını engellediğini belirten İlhan Palut, bu nedenle henüz istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını ifade etti.

Takımın performansının zamanla yükselmesini beklediğini dile getiren Palut, "Fenerbahçe maçı zor bir mücadele. Özellikle mücadele anlamında Çaykur Rizespor karşılaşmasının üzerine koyarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

KANAT TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlhan Palut, transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Tecrübeli teknik adam, iyi bir kanat oyuncusunu kadroya katmak istediklerini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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