20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
20:00
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
18:00
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
21:00
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
22:00
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
21:45
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
21:30
20 Ağustos
Gent-Hibernian
21:30
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
21:30
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
21:30
20 Ağustos
Sion-Ajax
21:15
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
21:00
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
19:00
20 Ağustos
PAOK-Brann
20:45
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
20:00
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
20:00
20 Ağustos
Benfica-AGF
22:00
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
20:00
20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
20:00
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
19:00
20 Ağustos
Getafe-Partizan
22:00

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 15:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yaptığı açıklamaya göre haftanın açılışında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Bursaspor arasında oynanacak mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

21 Ağustos Cuma:

21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: Gürcan Hasova

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: Alper Akarsu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Gökçen

21.30 Bodrum FK-Muğlaspor: İbrahim Güner

21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Yusuf Adnan Kendirciler

23 Ağustos Pazar:

17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

19.00 Boluspor-Mardin 1969: Yusuf Ziya Gündüz

21.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik

21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: Birkan Altındaş

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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