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Fenerbahçe'den eski yýldýzýný tekrardan istiyor

Fenerbahçe, Þampiyonlar Ligi'ne kalmasý halinde eski yýldýzý Ferdi Kadýoðlu'nu Brighton'dan geri getirmek için harekete geçecek.

SPORX AI BAKIÞI
calendar 20 Aðustos 2026 09:57 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Aðustos 2026 17:12
Fotoðraf: Imago
Fenerbahçe'den eski yýldýzýný tekrardan istiyor
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Fenerbahçe, UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u elemesi halinde transferde dikkat çeken bir hamle yapmaya hazýrlanýyor. Sarý-lacivertlilerin, eski futbolcusu Ferdi Kadýoðlu'nu yeniden kadrosuna katmak istediði öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ'NE KALIRSA HAREKETE GEÇÝLECEK

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lyon'u geçerek Þampiyonlar Ligi lig aþamasýna kalmasý halinde sol bek takviyesi için Ferdi Kadýoðlu'nu gündemine aldý. Sarý-lacivertlilerin, Brighton formasý giyen milli futbolcuyu yeniden Ýstanbul'a getirmek istediði belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 204 MAÇA ÇIKTI

2018 yýlýnda Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadýoðlu, sarý-lacivertli formayla toplam 204 karþýlaþmada görev yaptý. Milli futbolcu bu maçlarda 18 gol ve 22 asistlik katký saðladý.

BRIGHTON'DA 42 MAÇTA OYNADI

Ferdi, 2024 yýlýnda 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olmuþtu. 26 yaþýndaki futbolcu, geçtiðimiz sezon Ýngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 42 maça çýktý ve toplam 3 bin 515 dakika sahada kaldý.

Ferdi Kadýoðlu, sezon içerisinde Chelsea karþýsýnda 1 gol kaydederken, sezonu 7 sarý kartla tamamladý.

SÖZLEÞMESÝ 2028'E KADAR

Milli futbolcunun Brighton ile sözleþmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Ferdi Kadýoðlu'nun güncel piyasa deðeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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