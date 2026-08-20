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Galatasaray'da Demirovic transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'ın, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'in transferinde önemli mesafe katettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 15:49 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 15:55
Galatasaray'da Demirovic transferinde flaş gelişme!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic için önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;  sarı-kırmızılılar, birkaç gün önce Ermedin Demirovic'in transfer şartlarını sordu.

GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE

Son gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Ermedin Demirovic ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, transferin tamamlanması için Stuttgart ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

Galatasaray son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov'u kadrosuna katmıştı.

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