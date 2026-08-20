Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic için önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, birkaç gün önce Ermedin Demirovic'in transfer şartlarını sordu.
GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE
Son gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Ermedin Demirovic ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, transferin tamamlanması için Stuttgart ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.
Galatasaray son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov'u kadrosuna katmıştı.
GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE
Son gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Ermedin Demirovic ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, transferin tamamlanması için Stuttgart ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.
Galatasaray son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov'u kadrosuna katmıştı.