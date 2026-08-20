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Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura günü açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 17:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura günü açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda Nesine 3. Lig'den 20 takım ile 20 amatör ekip mücadele edecek. 15-16-17 Eylül'de oynanacak maçlarda turu geçen 20 takım 2. eleme turuna yükselecek. 2. eleme turunda ise Nesine 3. Lig'den 33, Nesine 2. Lig'den de 9 takım organizasyona dahil olacak. 6-7-8 Ekim'de oynanacak maçlar sonucunda rakiplerini eleyen 31 takım, 3. eleme turuna yükselecek.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig takımları 3. eleme turundan itibaren kupada boy göstermeye başlayacak. Süper Lig'den Corendon Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor bu turda mücadele edecek. Trendyol 1. Lig'den 9, Nesine 2. Lig'den 26 takım 3. eleme turuna eklenecek. Bu turda mücadeleler 27-28-29 Ekim'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Göztepe, Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor, 4. eleme turunda kupa mücadelesine katılacak. Bu turda Trendyol 1. Lig'den 11 takım ve 3. eleme turunu geçen 36 takım boy gösterecek. 1-2-3 Aralık'ta oynanacak maçların ardından rakiplerini eleyen ekipler 5. tura yükselecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir FK ve Trabzonspor, 5. eleme turunda kupaya dahil olacak. Bu turda, 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 27 takım da mücadele edecek. İlk maçlar 15-16-17 Aralık'ta, rövanş mücadeleleri ise 22-23-24 Aralık'ta oynanacak.

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