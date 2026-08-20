20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
20:00
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3DA
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
21:00
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
22:00
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
21:45
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
21:30
20 Ağustos
Gent-Hibernian
21:30
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
21:30
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
21:30
20 Ağustos
Sion-Ajax
21:15
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
21:00
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
19:00
20 Ağustos
PAOK-Brann
20:45
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
20:00
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
20:00
20 Ağustos
Benfica-AGF
22:00
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
20:00
20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
20:00
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
19:00
20 Ağustos
Getafe-Partizan
22:00

Galatasaray, Erzurumspor FK kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray'ın Erzurumspor FK maçı kamp kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 17:28 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 17:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Erzurumspor FK kamp kadrosunu açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK'ye konuk olacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Listede Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve henüz TFF'ye kaydedilmeyen Aleksey Batrakov yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Erzurumspor FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.