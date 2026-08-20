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Koşukavak: "En dezavantajlı takım durumundayız"

Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak maç öncesi ilginç açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 16:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 16:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Koşukavak: 'En dezavantajlı takım durumundayız'
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Trendyol 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında cumartesi günü Muğla derbisinde Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak maç öncesi ilginç açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlılar tam kadro aileleri ve yönetimle birlikte derbi öncesi Akyaka'da moral kahvaltısında bir araya gelirken Koşukavak organizasyon sonrası sert çıkış yaptı. Muğlaspor'un şu an ligdeki en dezavantajlı takım konumunda olduğunu belirten Koşukavak, "Şu ana kadar 20-21 transfer yapıldı. Takımın iskeleti henüz yok. Kongre sürecinden buraya transfer gecikmiş. Hazırlık dönemi gecikmiş. Şu anda takım 6'ncı haftasına girdi. Bu kulübün problemi. Geç bir kongre oldu, arkasından da transferlerin gecikmesi yaşandı. Transfer yapmak bu ligde biraz zor. Burası 2'nci ya da 3'üncü Lig'e benzemez. Burada büyük bütçelere karşı rekabet ediyorsunuz. Büyük şehirlere karşı rekabet ediyorsunuz. Oyuncu kalitesi çok yüksek" diye konuştu.

'TESİS YETERSİZ' Takımda fiziksel olarak hazır olmayan oyuncular olduğunu ve kulüpte birçok şeyin değişmesi gerektiğini söyleyen Yalçın Koşukavak, "Muğlaspor tarihinin en zor sezonu bu sezon. Çünkü 3 yıl böyle hızlı bir lig değiştirmeden sonra birçok şeyin yenilenmesi gerekiyor. Yapısal çok değişmesi gereken şeyler var. Muğla şehrinin topyekun kalkınmaya ihtiyacı var. Yani bu iyi niyetli yönetim bir yerden sonra yetmiyor. Başka dinamiklerin devreye girmesi lazım ki bu kulübün fiziki şartlarını komple değiştirmesi gerekiyor. Şimdi mevcut bulunduğumuz tesis çok yeterli değil. Biz oradan 25 dakika antrenmana gidiyoruz, 25 dakika dönüyoruz. Bu kadar zor şartlar altında sahaya çıkıp mücadele ediyoruz. Fiziksel anlamda hazır olmayan oyuncularımız var. Geç gelen oyuncular var. Antrenman anlamında fiziki şartların zaman zaman yetersiz olduğu durumlar var. Buna rağmen oyuncularım çıkıp sahada yüzde yüzünü veriyor" dedi.

'HÜCUMDA DAHA BECERİLİ, DAHA ÜRETKEN OLMAMIZ GEREKİYOR'

Ligin 2'nci haftasında karşılaştıkları Bandırmaspor maçını da değerlendiren Koşukavak, şunları söyledi: "Maçta oyunu bölüm bölüm iyi oynadık. Savunma duruşlarımız iyiydi. Ancak hücumda daha becerili, daha üretken olmamız gerekiyor. Topu birçok kez rakip kaleye getirmemize rağmen skor alamadık. Bunlar düzelir. Ama diğer meseleler Muğlaspor'un geleceği için daha önemli hassas konular. Orası olmazsa buralar böyle sancılı gider. Muğlaspor'u günün koşullarına uygun futbol kulübü tesislerine ihtiyacı var."

'YETERSİZLİKLERİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM, PARAMI ALIR GİDERİM'

Daha önceki deneyimlerinden bahseden Yalçın Koşukavak, "Ben bu ligde çok tecrübeliyim. Süper Lig'de çalıştım. 1'inci Lig'de çok takımda çalıştım. Geldiğim günden beri gözlemlediğim ivedilikle seviyenin yukarı çıkması gerekiyor. Tesisleşme, modern antrenman sahaları ve stat zemini gibi kalıcı ve uzun yıllar Muğlaspor'a hizmet edecek fiziki şartları oluşturmak gerekiyor. Yoksa o fiziki şartlar sizi çok zorlar. Ben bir profesyonelim. Bulunduğum yerdeki yeterlilikleri ve yetersizlikleri söylemem konusunda sorumluyum. Bu bahsettiğim konuların benim ve ekibimle hiçbir alakası yok. Bana hangi kulüp hangi şartları veriyorsa onlarla idare ederim. Kontratımın gereği paramı alır giderim. Muğla'nın İstanbul'dan bile büyük yüz ölçümü var" dedi.

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