Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, "Bu ligde yýldýz deðil, savaþçý oyuncu istiyorum. Aç, sahada yüzde 100'ünü verecek oyuncular istiyorum" dedi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi ile Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek, Yeniþehir ilçesinde bir otelde düzenlenen kahvaltý programýnda basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Basýn toplantýsýnda Amed Sportif Faaliyetler yöneticileri ve teknik heyeti katýldý. Toplantýda transfer süreci, kamp dönemi, altyapý çalýþmalarý ve takýmýn ligdeki hedefleri deðerlendirildi.
Kahvaltýnýn ardýndan basýna açýklamalarda bulunan Teknik Direktör Besnik Hasi, hafta sonu oynanan Erzurumspor maçýndan alýnan 3 puanýn çok önemli olduðunu belirterek, "Çok zor bir lig olduðunu biliyoruz. Çok sýký çalýþmanýz gerekiyor. Sýký hazýrlýklar gerekiyor. Ben burayla anlaþtýðým zaman bana gerçekten doðru oyuncularý, istediðim oyuncularý, ihtiyaç duyulan oyuncular getireceði, getireceklerini söylediler. Yapýyorlar, yapmaya da çalýþýyorlar. Açýkçasý takýmdan þu anda memnunum diyebilirim. Ýyi oyuncular gelsin ki takým daha da geliþsin. Bu anlamda bir ihtiyacýmýz tabii ki olacak. Ýlk maç Erzurum'a karþý oynadýk. Ýçeride oynadýk. Galip gelmemiz çok önemliydi. 3 puan çok önemliydi. Çok da istiyorduk açýkçasý ve kazandýk. Ýyi bir baþlangýç yaptýðýmýzý söyleyebilirim. Bunun bir baþlangýç olduðunun da farkýndayýz. Uzun bir periyot olacak. Lig çok uzun sürecek. Bu anlamda, hazýrlýklý olmak çok önemli" diye konuþtu.
"OYNATACAÐIMIZ FUTBOLA ÝDEAL OLAN OYUNCULAR GELDÝ"
Yýldýz oyuncu istemediðini savaþçý oyuncu istediðini belirten Hasi, "Takým olarak büyümek, iyi bir seviyeye gelmek istiyorsak, adým adým gitmek gerekiyor. Bu çok önemli. Buraya doðru oyuncularýn gelmesi gerekiyor. Yani sadece oyuncu gelmek için deðil de doðru oyuncularýn buraya gelmesi gerekiyor. 17 tane oyuncu geldi. Yani bizim oynatacaðýmýz futbola ideal olan oyuncular geldi. Bu oyuncular da takýmýn büyümesine, Amedspor'un ve kulübün büyümesine yardýmcý olacak oyunculardýr. Ýnsanlar futbola çok ilgili çok duygusallar. Bunu söyleyebilirim. Erzurumspor maçýnda da görmüþsünüzdür, çok isteklilerdi. Onlara o motivasyonu veren þey takýmlarýna olan baðlýlýklarýdýr. Açýkçasý ben takýmdan, memnunum. Ýsimlerle alakalý, isimlere gelecek olursak, transfer dönemi açýk. Yani gelecek oyuncular olabilir, gidecek oyuncular olabilir. Bu hareketli bir süreç. Onu tabii ki beraberce göreceðiz. Yani transfer süreci devam ediyor. Transfer süreçleri þuan her þeye gebe, her þey olabilir. Dediðim gibi birinci yýlýnda ben yýldýz istemiyorum. Ýlk yýlda, ilk senede burada, bu ligde yýldýz deðil, savaþçý oyuncu istiyorum. Aç oyuncu istiyorum ve sahada yüzde 100'ünü verecek oyuncular istiyorum. Böyle bir ortam yaratmaya çalýþýyoruz. Ki sonradan bu kulüpte, büyümeyi hýzlandýrabilsin" ifadelerini kullandý.
FUTBOL ÞUBE SORUMLUSU ÞÝMÞEK: "FENERBAHÇE'DEN 3-4 FUTBOLCU TRANSFER ETMEK ÝSTEDÝK AMA VERMEDÝLER"
Fenerbahçe'den 3, 4 futbolcu transfer etmek istediklerini fakat bunu gerçekleþtiremediklerini söyleyen Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek, "Þu ana kadar toplam 17 transfer yaptýlar. Sýfýrdan bir takým kurmak gerçekten zor. 17 oyuncu geldi ama þu ana kadar 16-17 oyuncu gitti. Belki iki üç oyuncu daha alabiliriz. Yani bu týrnak içerisinde söylüyorum. Þu anda sol stoper, kontenjan forvet bir de orta sahaya bir oyuncu daha almayý düþünüyoruz. Bakýn biz Fenerbahçe'den 3-4 tane futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. Ýstemediðimiz futbolcuyu bize verdiler. Yabancý kontenjanýmýz da olduðu halde sað bek vermeye çalýþtýlar. Hiçbirini vermediler. Ama kamuoyunda tam tersi. Sanki Fenerbahçe baþkaný Diyarbakýrlýymýþ da bize futbolcu verecekmiþ de öyle bir þey yok maalesef. Þu ana kadar kiralýk futbolcu almadýk! Yabancý kontenjanýmýz da olduðu halde sað bek vermeye çalýþtýlar. Þu ana kadar kiralýk futbolcu almadýk. Aldýðýmýz her futbolcu kendi bünyemizde. Galatasaray'dan aldýðýmýz 2 futbolcuyu da bonservisiyle aldýk. Biz, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beþiktaþ'a futbolcu yetiþtirme kulübü deðiliz. Mecbur kalýrsak alýrýz. Kalmadýðýmýz sürece almayýz. Beþiktaþ ve Trabzonspor'dan da transfer talebimiz olmadý." dedi.
Kahvaltýnýn ardýndan basýna açýklamalarda bulunan Teknik Direktör Besnik Hasi, hafta sonu oynanan Erzurumspor maçýndan alýnan 3 puanýn çok önemli olduðunu belirterek, "Çok zor bir lig olduðunu biliyoruz. Çok sýký çalýþmanýz gerekiyor. Sýký hazýrlýklar gerekiyor. Ben burayla anlaþtýðým zaman bana gerçekten doðru oyuncularý, istediðim oyuncularý, ihtiyaç duyulan oyuncular getireceði, getireceklerini söylediler. Yapýyorlar, yapmaya da çalýþýyorlar. Açýkçasý takýmdan þu anda memnunum diyebilirim. Ýyi oyuncular gelsin ki takým daha da geliþsin. Bu anlamda bir ihtiyacýmýz tabii ki olacak. Ýlk maç Erzurum'a karþý oynadýk. Ýçeride oynadýk. Galip gelmemiz çok önemliydi. 3 puan çok önemliydi. Çok da istiyorduk açýkçasý ve kazandýk. Ýyi bir baþlangýç yaptýðýmýzý söyleyebilirim. Bunun bir baþlangýç olduðunun da farkýndayýz. Uzun bir periyot olacak. Lig çok uzun sürecek. Bu anlamda, hazýrlýklý olmak çok önemli" diye konuþtu.
"OYNATACAÐIMIZ FUTBOLA ÝDEAL OLAN OYUNCULAR GELDÝ"
Yýldýz oyuncu istemediðini savaþçý oyuncu istediðini belirten Hasi, "Takým olarak büyümek, iyi bir seviyeye gelmek istiyorsak, adým adým gitmek gerekiyor. Bu çok önemli. Buraya doðru oyuncularýn gelmesi gerekiyor. Yani sadece oyuncu gelmek için deðil de doðru oyuncularýn buraya gelmesi gerekiyor. 17 tane oyuncu geldi. Yani bizim oynatacaðýmýz futbola ideal olan oyuncular geldi. Bu oyuncular da takýmýn büyümesine, Amedspor'un ve kulübün büyümesine yardýmcý olacak oyunculardýr. Ýnsanlar futbola çok ilgili çok duygusallar. Bunu söyleyebilirim. Erzurumspor maçýnda da görmüþsünüzdür, çok isteklilerdi. Onlara o motivasyonu veren þey takýmlarýna olan baðlýlýklarýdýr. Açýkçasý ben takýmdan, memnunum. Ýsimlerle alakalý, isimlere gelecek olursak, transfer dönemi açýk. Yani gelecek oyuncular olabilir, gidecek oyuncular olabilir. Bu hareketli bir süreç. Onu tabii ki beraberce göreceðiz. Yani transfer süreci devam ediyor. Transfer süreçleri þuan her þeye gebe, her þey olabilir. Dediðim gibi birinci yýlýnda ben yýldýz istemiyorum. Ýlk yýlda, ilk senede burada, bu ligde yýldýz deðil, savaþçý oyuncu istiyorum. Aç oyuncu istiyorum ve sahada yüzde 100'ünü verecek oyuncular istiyorum. Böyle bir ortam yaratmaya çalýþýyoruz. Ki sonradan bu kulüpte, büyümeyi hýzlandýrabilsin" ifadelerini kullandý.
FUTBOL ÞUBE SORUMLUSU ÞÝMÞEK: "FENERBAHÇE'DEN 3-4 FUTBOLCU TRANSFER ETMEK ÝSTEDÝK AMA VERMEDÝLER"
Fenerbahçe'den 3, 4 futbolcu transfer etmek istediklerini fakat bunu gerçekleþtiremediklerini söyleyen Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek, "Þu ana kadar toplam 17 transfer yaptýlar. Sýfýrdan bir takým kurmak gerçekten zor. 17 oyuncu geldi ama þu ana kadar 16-17 oyuncu gitti. Belki iki üç oyuncu daha alabiliriz. Yani bu týrnak içerisinde söylüyorum. Þu anda sol stoper, kontenjan forvet bir de orta sahaya bir oyuncu daha almayý düþünüyoruz. Bakýn biz Fenerbahçe'den 3-4 tane futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. Ýstemediðimiz futbolcuyu bize verdiler. Yabancý kontenjanýmýz da olduðu halde sað bek vermeye çalýþtýlar. Hiçbirini vermediler. Ama kamuoyunda tam tersi. Sanki Fenerbahçe baþkaný Diyarbakýrlýymýþ da bize futbolcu verecekmiþ de öyle bir þey yok maalesef. Þu ana kadar kiralýk futbolcu almadýk! Yabancý kontenjanýmýz da olduðu halde sað bek vermeye çalýþtýlar. Þu ana kadar kiralýk futbolcu almadýk. Aldýðýmýz her futbolcu kendi bünyemizde. Galatasaray'dan aldýðýmýz 2 futbolcuyu da bonservisiyle aldýk. Biz, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beþiktaþ'a futbolcu yetiþtirme kulübü deðiliz. Mecbur kalýrsak alýrýz. Kalmadýðýmýz sürece almayýz. Beþiktaþ ve Trabzonspor'dan da transfer talebimiz olmadý." dedi.