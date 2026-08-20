Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında cumartesi akşamı Muğlaspor'u konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Eşer, Muğlaspor karşısındaki hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.
"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"
İlk iki karşılaşmada istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Burhan Eşer, takımın yeni bir oluşum içerisinde olduğunu söyledi.
Eşer, "Yeni bir takımız, genç oyuncularımız ve yeni transferlerimiz var. Transferlerimizin uyum sağlaması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Geçen haftaki İstanbulspor maçında 2-0 geriye düştük. Maçı 2-2'ye getirip galibiyeti de kaçırdık. Şu an zorlu bir süreç yaşıyoruz. Çünkü yeni bir oluşum içindeyiz. Transfer 4 Eylül tarihine kadar sürecek ve takım içinde hareketlilik olacak. Sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.
Bodrum FK Teknik Direktörü, yönetime özellikle hücum bölgesine transfer yapılması yönünde taleplerini ilettiklerini açıkladı.
Takımdaki sakat oyunculara da değinen Eşer, "Özellikle ön bölge için talebimiz var. Sakat oyuncularımız da bulunuyor. Ahmet, Celal, Ajeti ve Pedro gibi sakat oyuncularımız var. Bunlar bizim tecrübeli dediğimiz önemli oyuncular. Özellikle başkanımıza ve yönetimimize söylediğimiz transferler var. Bizim de teknik ekip olarak beklentilerimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Eşer, önceliklerinin mevcut kadronun performansını yukarı çıkarmak olduğunu belirterek genç oyuncular ile tecrübeli isimlerin birlikteliğini sağlamaları gerektiğini vurguladı.
Muğlaspor'u "kardeş takım" olarak nitelendiren Burhan Eşer, derbinin dostluk ve fair-play çerçevesinde oynanmasını istedi.
Eşer, "Muğlaspor bizim kardeş takımımız. Gerçekten güzel bir derbi olacak ama bu maç dostluk, fair-play çerçevesinde olacak. Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde karşılaşacağız. Geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmıştık. Bu derbi tüm Muğla'nın beklediği bir derbi. Artık arzuladığımız 3 puana kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.
"TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Bodrum FK taraftarına da çağrıda bulunan Eşer, özellikle genç oyuncuların adaptasyonunda tribün desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.
Burhan Eşer, "Taraftarımızın desteği genç oyuncularımızın motivasyonu için çok önemli. Bodrum FK forması giyen her futbolcuya sahip çıkacağız. Herkes çok kıymetli. Taraftarımız da bunu biliyor. Tüm gençlerimize Bodrum FK kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin çok çabuk adapte olabilmesi için taraftar desteğine ihtiyacı var. Gençler hata yapabilirler ama destekle bu hataları düzeltir ve takıma katkı sağlarlar." ifadelerini kullandı.
"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"
İlk iki karşılaşmada istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Burhan Eşer, takımın yeni bir oluşum içerisinde olduğunu söyledi.
Eşer, "Yeni bir takımız, genç oyuncularımız ve yeni transferlerimiz var. Transferlerimizin uyum sağlaması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Geçen haftaki İstanbulspor maçında 2-0 geriye düştük. Maçı 2-2'ye getirip galibiyeti de kaçırdık. Şu an zorlu bir süreç yaşıyoruz. Çünkü yeni bir oluşum içindeyiz. Transfer 4 Eylül tarihine kadar sürecek ve takım içinde hareketlilik olacak. Sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.
Bodrum FK Teknik Direktörü, yönetime özellikle hücum bölgesine transfer yapılması yönünde taleplerini ilettiklerini açıkladı.
Takımdaki sakat oyunculara da değinen Eşer, "Özellikle ön bölge için talebimiz var. Sakat oyuncularımız da bulunuyor. Ahmet, Celal, Ajeti ve Pedro gibi sakat oyuncularımız var. Bunlar bizim tecrübeli dediğimiz önemli oyuncular. Özellikle başkanımıza ve yönetimimize söylediğimiz transferler var. Bizim de teknik ekip olarak beklentilerimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Eşer, önceliklerinin mevcut kadronun performansını yukarı çıkarmak olduğunu belirterek genç oyuncular ile tecrübeli isimlerin birlikteliğini sağlamaları gerektiğini vurguladı.
Muğlaspor'u "kardeş takım" olarak nitelendiren Burhan Eşer, derbinin dostluk ve fair-play çerçevesinde oynanmasını istedi.
Eşer, "Muğlaspor bizim kardeş takımımız. Gerçekten güzel bir derbi olacak ama bu maç dostluk, fair-play çerçevesinde olacak. Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde karşılaşacağız. Geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmıştık. Bu derbi tüm Muğla'nın beklediği bir derbi. Artık arzuladığımız 3 puana kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.
"TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Bodrum FK taraftarına da çağrıda bulunan Eşer, özellikle genç oyuncuların adaptasyonunda tribün desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.
Burhan Eşer, "Taraftarımızın desteği genç oyuncularımızın motivasyonu için çok önemli. Bodrum FK forması giyen her futbolcuya sahip çıkacağız. Herkes çok kıymetli. Taraftarımız da bunu biliyor. Tüm gençlerimize Bodrum FK kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin çok çabuk adapte olabilmesi için taraftar desteğine ihtiyacı var. Gençler hata yapabilirler ama destekle bu hataları düzeltir ve takıma katkı sağlarlar." ifadelerini kullandı.