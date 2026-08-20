Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, Vaclav Cerny için sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoç basınında yer alan habere göre, Çek futbolcunun eski kulübü Rangers yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RANGERS TEMASA GEÇTİ
Record Sport'un haberine göre Rangers, Cerny'nin transfer şartlarını görüşmek üzere Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki futbolcu için 9,5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.
BONSERVİS BEDELİNİ YÜKSEK BULDULAR
Rangers yönetiminin, Beşiktaş'ın talep ettiği 9,5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olabileceğini düşündüğü aktarıldı.
İskoç ekibinin önündeki bir diğer engelin ise Cerny'nin maaşı olduğu ifade edildi. Çek futbolcunun Beşiktaş'tan yıllık 2,5 milyon euronun üzerinde kazandığı ve Rangers'ın bu seviyedeki maaşı karşılamakta zorlandığı kaydedildi.
CERNY İSKOÇYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Haberde, daha önce Rangers forması giyen Cerny'nin İskoçya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için oyuncunun maaşında ciddi bir indirimi kabul etmesi gerektiği vurgulandı.
RANGERS'TA 33 MAÇA ÇIKTI
Cerny, 2024-25 sezonunda kiralık olarak Rangers forması giydi. İskoç ekibinde 33 maça çıkan Çek oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.
Sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olan Cerny'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Rangers'ın transferde önündeki en büyük engellerin bonservis bedeli ve Cerny'nin maaş beklentisi olduğu ifade edildi.
Record Sport'un haberine göre Rangers, Cerny'nin transfer şartlarını görüşmek üzere Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki futbolcu için 9,5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.
BONSERVİS BEDELİNİ YÜKSEK BULDULAR
Rangers yönetiminin, Beşiktaş'ın talep ettiği 9,5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olabileceğini düşündüğü aktarıldı.
İskoç ekibinin önündeki bir diğer engelin ise Cerny'nin maaşı olduğu ifade edildi. Çek futbolcunun Beşiktaş'tan yıllık 2,5 milyon euronun üzerinde kazandığı ve Rangers'ın bu seviyedeki maaşı karşılamakta zorlandığı kaydedildi.
CERNY İSKOÇYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Haberde, daha önce Rangers forması giyen Cerny'nin İskoçya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için oyuncunun maaşında ciddi bir indirimi kabul etmesi gerektiği vurgulandı.
RANGERS'TA 33 MAÇA ÇIKTI
Cerny, 2024-25 sezonunda kiralık olarak Rangers forması giydi. İskoç ekibinde 33 maça çıkan Çek oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.
Sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olan Cerny'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Rangers'ın transferde önündeki en büyük engellerin bonservis bedeli ve Cerny'nin maaş beklentisi olduğu ifade edildi.