Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını Tiago Gouveia hamlesiyle sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibi, son olarak Benfica forması giyen 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR
Kırmızı-siyahlılar, Tiago Gouveia'yı Benfica'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
GEÇEN SEZON NICE'TE OYNADI
Geçen sezonu kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçiren Gouveia, Ligue 1'de 15, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada forma giydi.
Portekizli oyuncu, bu sezon Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.
Gençlerbirliği, Tiago Gouveia transferinden önce orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi de satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.
SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR
Kırmızı-siyahlılar, Tiago Gouveia'yı Benfica'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
GEÇEN SEZON NICE'TE OYNADI
Geçen sezonu kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçiren Gouveia, Ligue 1'de 15, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada forma giydi.
Portekizli oyuncu, bu sezon Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.
Gençlerbirliği, Tiago Gouveia transferinden önce orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi de satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.