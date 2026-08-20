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Gençlerbirliği Benfica'dan Portekizli yıldızı kiraladı

Gençlerbirliği, Benfica forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia'yı kadrosuna kattı. Başkent ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Benfica'dan Portekizli yıldızı kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını Tiago Gouveia hamlesiyle sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibi, son olarak Benfica forması giyen 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Kırmızı-siyahlılar, Tiago Gouveia'yı Benfica'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

GEÇEN SEZON NICE'TE OYNADI

Geçen sezonu kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçiren Gouveia, Ligue 1'de 15, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada forma giydi.

Portekizli oyuncu, bu sezon Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.

Gençlerbirliği, Tiago Gouveia transferinden önce orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi de satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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