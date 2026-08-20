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Fenerbahçe'den flaş Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe, Arda Güler'in olası transferinden elde edilecek yüzde 20'lik payın 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertliler, anlaşmada herhangi bir üst sınır bulunmadığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 15:41
Haber: Fenerbahce.org, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den flaş Arda Güler açıklaması!
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Fenerbahçe, basında Arda Güler'in sonraki satıştan payıyla ilgili çıkan iddiaları yalanladı. 

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in sonraki satışından pay maddesiyle ilgili basında çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kamuoyu Bilgilendirme Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz.

Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'nin elde edeceği %20'lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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