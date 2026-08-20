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Crystal Palace'dan Manchester City'ye Adam Wharton yanıtı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester City, Crystal Palace'ın İngiliz orta saha oyuncusu Adam Wharton için harekete geçti. Ancak Londra ekibi, 22 yaşındaki yıldızın bu yaz satılık olmadığını Manchester City'ye bildirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 18:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace'dan Manchester City'ye Adam Wharton yanıtı
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Manchester City'de yaz transfer döneminin son günleri oldukça hareketli geçiyor. Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ayrılıklarının ardından orta sahasını yeniden yapılandırmaya çalışan İngiliz devi, Crystal Palace forması giyen Adam Wharton'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'in haberine göre Manchester City, Adam Wharton'ın olası transferi konusunda Crystal Palace ile temasa geçti. Ancak Palace yönetimi, İngiliz orta saha oyuncusunun satılık olmadığını City cephesine iletti.

CRYSTAL PALACE SATMAYACAK

Manchester City'nin transfer listesinde birden fazla orta saha oyuncusu bulunurken Adam Wharton da bu adaylardan biri olarak öne çıktı.

Ancak Crystal Palace'ın, 1 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesinde 22 yaşındaki futbolcusunu göndermeye hiçbir şekilde sıcak bakmadığı belirtildi.

Bu nedenle Manchester City'nin yaptığı ilk girişimden olumlu sonuç çıkmadı.

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