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Tottenham'dan Galatasaray'a transfer yanıtı: Pape Matar Sarr

Galatasaray, orta saha transferi için gündemine aldığı Pape Matar Sarr için Tottenham'a 18 milyon euroluk teklif yaptı. İngiliz ekibi teklifi reddederken, Senegalli yıldız için 25 milyon euro talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 17:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Galatasaray'a transfer yanıtı: Pape Matar Sarr
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için gündeme gelen Pape Matar Sarr konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Tottenham forması giyen Senegalli orta saha için İngiliz ekibinin kapısını çaldığı öne sürüldü.

18 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu için Tottenham'a 18 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Premier League temsilcisi ise sarı-kırmızılıların bu teklifini reddetti.

TOTTENHAM 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Tottenham'ın Pape Matar Sarr'ın bonservisi için beklentisinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla 37 maça çıkan Sarr, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.



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