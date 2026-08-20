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Barcelona, Joao Cancelo'nun tapusunu aldı

Barcelona, Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu bonservisiyle kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Ağustos 2026 17:08 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2026 17:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Barcelona, Joao Cancelo'nun tapusunu aldı
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İspanya ekibi Barcelona, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu bonservisiyle renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Cancelo'nun 30 Haziran 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Münih ve Al Hilal formaları giyen 32 yaşındaki Cancelo, 2023-2024 sezonu ile geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Barcelona'da oynadı.

Sağ ve sol bekte görev alan Cancelo, Barcelona kariyerinde 65 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

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