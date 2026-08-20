Hande Baladın: 'Baskıyı desteğe çevirmek istiyoruz'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli smaçörü Hande Baladın, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde hedeflerini ve milli takımın turnuvaya yaklaşımını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlı ekiple elde ettiği başarılara yenilerini eklemek istediklerini belirten Hande Baladın, milli takımın katıldığı her organizasyonda en yüksek hedefler için mücadele ettiğini ifade etti. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'nin her turnuvada madalya ve şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktığını söyledi.
"SON ŞAMPİYON OLARAK ÜZERİMİZDE BÜYÜK BASKI VE STRES VAR"
Türkiye'nin son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olmasının beklentiyi artırdığını belirten Hande Baladın, turnuvanın İstanbul'da oynanmasının da kendilerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.
Milli voleybolcu, "Hedeflerimiz ve hayallerimiz hepimizin ortak. Kendi evimizde oynayacağımız için çok mutluyuz. Bu bir baskı, bir stres hissettiriyor mu? Evet, çok büyük baskı ve stres. Özellikle son şampiyon olarak bu turnuvaya katılacağız, kendi evimizde oynayacağız. Herkesin beklentisi çok yukarılarda. Bizim kendimizden, takımımızdan beklentilerimiz de var." ifadelerini kullandı.
TARAFTAR DESTEĞİNE ODAKLANACAKLAR
Turnuvada maç maç ilerlemek istediklerini söyleyen Hande Baladın, baskı yerine taraftarlardan gelecek enerjiye odaklanacaklarını belirtti.
Hande, "Bu beklentileri bir kenara bırakıp baskıya ve strese odaklanmak yerine evimizde oynayacağımız için taraftarlarımızdan gelen güzel enerjiye, desteğe ve dualara ihtiyacımız var. Bunlara odaklanmak istiyoruz. Turnuvanın başından sonuna kadar elinden geleni yapan bir milli takım olacak. Her maç performansımızı artırmak istiyoruz ve umarım sonunda hepimizin dilediği şey yaşanır." dedi.
"ABLA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"
Milli takımda 10 yılı aşkın süredir forma giyen Hande Baladın, genç takım arkadaşlarıyla ilişkisine de değindi.
A Milli Takım'a ilk geldiği dönemde kendisine destek olan tecrübeli oyuncuları hatırlatan Hande, bugün aynı rolü genç oyuncular için üstlenmeye çalıştığını söyledi. Milli oyuncu, zorlandıklarını gördüğü takım arkadaşlarına yardımcı olmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu ifade etti.
"MİLLİ TAKIMDA HERKES YÜZDE 200'ÜNÜ VERDİ"
A Milli Takım'ın son yıllardaki gelişimine de değinen Hande Baladın, elde edilen başarılarda uzun süredir yapılan yatırımların ve takım halinde hareket etmenin önemli rol oynadığını söyledi.
Tecrübeli smaçör, "Biz büyük bir aileyiz ve bu büyük ailede herkes gerçekten bu başarıları elde edebilmek için yüzde 200'ünü verdi. Belki birlikte hareket ettiğimiz için de bu kadar büyük başarılara imza attık." ifadelerini kullandı.
"SOSYAL MEDYA BANA GERÇEK BİR HAYAT GİBİ GELMİYOR"
Hande Baladın, sosyal medyada sporculara yönelik yapılan ağır eleştirilerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığını da belirtti.
Kendi performansına yönelik en büyük eleştiriyi yine kendisinin yaptığını söyleyen milli oyuncu, antrenörlerinden aldığı değerlendirmelerin kendisi için daha önemli olduğunu ifade etti. Hande, sosyal medyanın kendisine gerçek hayat gibi gelmediğini ve sahadaki performansına odaklandığını söyledi.
"KENDİMLE BİR YARIŞIM VAR"
Kariyerinde başkalarına bir şey kanıtlamaya çalışmadığını vurgulayan Hande Baladın, hedefinin kendi potansiyeline ulaşmak olduğunu dile getirdi.
Tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda kendisini zorladığını ve kariyerini en iyi şekilde sürdürebilmek için kendi yoluna odaklandığını belirtti.
VNL PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ
Altın madalyayla tamamlanan Milletler Ligi'ndeki bireysel performansını da değerlendiren Hande, turnuva boyunca yükselen bir grafik sergilediğini ve şimdiye kadarki en iyi potansiyelini gösterebildiğini düşündüğünü söyledi.
Milli oyuncu, VNL'de hem kendi oyunundan hem de takımın performansından tatmin olduğunu ifade etti.
FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM
Hande Baladın, Fenerbahçe'de Marcello Abbondanza ile yolların ayrılması ve Stefano Lavarini'nin göreve gelmesiyle ilgili de konuştu.
Yeni başantrenörle daha önce çalışmadığını ancak hakkında olumlu şeyler duyduğunu belirten Hande, geçen sezondan dersler çıkardıklarını ve yeni sezonda bunları sahaya daha iyi yansıtmak istediklerini söyledi.
Milli oyuncu, "Hedefimiz Fenerbahçe'nin olduğu her kulvarda şampiyonluğa oynamak. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı biliyorum. Heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Hande Baladın ayrıca Fenerbahçe'den ayrılan eski takım arkadaşı Aslı Kalaç'a kariyerinde başarı diledi.
"SON ŞAMPİYON OLARAK ÜZERİMİZDE BÜYÜK BASKI VE STRES VAR"
Türkiye'nin son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olmasının beklentiyi artırdığını belirten Hande Baladın, turnuvanın İstanbul'da oynanmasının da kendilerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.
Milli voleybolcu, "Hedeflerimiz ve hayallerimiz hepimizin ortak. Kendi evimizde oynayacağımız için çok mutluyuz. Bu bir baskı, bir stres hissettiriyor mu? Evet, çok büyük baskı ve stres. Özellikle son şampiyon olarak bu turnuvaya katılacağız, kendi evimizde oynayacağız. Herkesin beklentisi çok yukarılarda. Bizim kendimizden, takımımızdan beklentilerimiz de var." ifadelerini kullandı.
TARAFTAR DESTEĞİNE ODAKLANACAKLAR
Turnuvada maç maç ilerlemek istediklerini söyleyen Hande Baladın, baskı yerine taraftarlardan gelecek enerjiye odaklanacaklarını belirtti.
Hande, "Bu beklentileri bir kenara bırakıp baskıya ve strese odaklanmak yerine evimizde oynayacağımız için taraftarlarımızdan gelen güzel enerjiye, desteğe ve dualara ihtiyacımız var. Bunlara odaklanmak istiyoruz. Turnuvanın başından sonuna kadar elinden geleni yapan bir milli takım olacak. Her maç performansımızı artırmak istiyoruz ve umarım sonunda hepimizin dilediği şey yaşanır." dedi.
"ABLA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"
Milli takımda 10 yılı aşkın süredir forma giyen Hande Baladın, genç takım arkadaşlarıyla ilişkisine de değindi.
A Milli Takım'a ilk geldiği dönemde kendisine destek olan tecrübeli oyuncuları hatırlatan Hande, bugün aynı rolü genç oyuncular için üstlenmeye çalıştığını söyledi. Milli oyuncu, zorlandıklarını gördüğü takım arkadaşlarına yardımcı olmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu ifade etti.
"MİLLİ TAKIMDA HERKES YÜZDE 200'ÜNÜ VERDİ"
A Milli Takım'ın son yıllardaki gelişimine de değinen Hande Baladın, elde edilen başarılarda uzun süredir yapılan yatırımların ve takım halinde hareket etmenin önemli rol oynadığını söyledi.
Tecrübeli smaçör, "Biz büyük bir aileyiz ve bu büyük ailede herkes gerçekten bu başarıları elde edebilmek için yüzde 200'ünü verdi. Belki birlikte hareket ettiğimiz için de bu kadar büyük başarılara imza attık." ifadelerini kullandı.
"SOSYAL MEDYA BANA GERÇEK BİR HAYAT GİBİ GELMİYOR"
Hande Baladın, sosyal medyada sporculara yönelik yapılan ağır eleştirilerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığını da belirtti.
Kendi performansına yönelik en büyük eleştiriyi yine kendisinin yaptığını söyleyen milli oyuncu, antrenörlerinden aldığı değerlendirmelerin kendisi için daha önemli olduğunu ifade etti. Hande, sosyal medyanın kendisine gerçek hayat gibi gelmediğini ve sahadaki performansına odaklandığını söyledi.
"KENDİMLE BİR YARIŞIM VAR"
Kariyerinde başkalarına bir şey kanıtlamaya çalışmadığını vurgulayan Hande Baladın, hedefinin kendi potansiyeline ulaşmak olduğunu dile getirdi.
Tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda kendisini zorladığını ve kariyerini en iyi şekilde sürdürebilmek için kendi yoluna odaklandığını belirtti.
VNL PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ
Altın madalyayla tamamlanan Milletler Ligi'ndeki bireysel performansını da değerlendiren Hande, turnuva boyunca yükselen bir grafik sergilediğini ve şimdiye kadarki en iyi potansiyelini gösterebildiğini düşündüğünü söyledi.
Milli oyuncu, VNL'de hem kendi oyunundan hem de takımın performansından tatmin olduğunu ifade etti.
FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM
Hande Baladın, Fenerbahçe'de Marcello Abbondanza ile yolların ayrılması ve Stefano Lavarini'nin göreve gelmesiyle ilgili de konuştu.
Yeni başantrenörle daha önce çalışmadığını ancak hakkında olumlu şeyler duyduğunu belirten Hande, geçen sezondan dersler çıkardıklarını ve yeni sezonda bunları sahaya daha iyi yansıtmak istediklerini söyledi.
Milli oyuncu, "Hedefimiz Fenerbahçe'nin olduğu her kulvarda şampiyonluğa oynamak. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı biliyorum. Heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Hande Baladın ayrıca Fenerbahçe'den ayrılan eski takım arkadaşı Aslı Kalaç'a kariyerinde başarı diledi.