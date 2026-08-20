Trabzonspor Ferençvaroş maçı canlı ATV izle!
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor ile Ferençvaroş Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak ATV web sitesine gidiniz.
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TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 156. MAÇINA ÇIKACAK
Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 156. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 155 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 209 gol gördü. - UEFA Avrupa Ligi'nde 98. maç
Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 98. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 97 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 37 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 131 gol gördü. - Avrupa'daki tarihi galibiyetler
Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter ve 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirdi.
- En farklı galibiyet
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihindeki en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti. - Avrupa performansı
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 155 maçın performans tablosu şöyle:
TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi
|30
|10
|8
|12
|25
|36
|Kupa Galipleri Kupası
|12
|4
|4
|4
|13
|18
|UEFA Kupası-Avrupa Ligi
|97
|38
|22
|37
|130
|131
|UEFA Intertoto Kupası
|8
|3
|1
|4
|19
|12
|UEFA Konferans Ligi
|8
|1
|4
|3
|7
|12
|Toplam
|155
|56
|39
|60
|194
|209
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. MUHTEMEL 11'LERTrabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Aral, Saviolo, OnuachuFerencvaros:
Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph - Eksik oyuncular
Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, forma giyemeyecek. - Salah ilk 11'de bekleniyor
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çıkarak taraftarlarla buluşacak. Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Muhammed Salah'ın mücadelede ilk 11'de görev alması bekleniyor. - Taraftar ilgisi
Trabzonspor taraftarları da sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösteriyor. Bordo-mavili takımın hafta içinde satışa çıkardığı biletlerin tükenmek üzere olduğu ve 41 bin kişi kapasiteli tribünlerin dolmasının beklendiği belirtildi. TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA 720 GÜNLÜK HASRETİ
Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, 720 gün sonra Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkacak. En son 29 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile sahasında karşılaşan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavili takım, Avrupa'ya bir sezon ara verdi. 2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. - Son galibiyeti 748 gün önce
Trabzonspor, Ferencvaros'u mağlup etmesi halinde Avrupa Kupaları'nda 748 gün sonra galip gelecek. Bordo-mavililer, en son 1 Ağustos 2024'de UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenerek elde etmişti. - Fatih Tekke, Avrupa'da ilk kez
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa Kupası maçına çıkacak. Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verecek. Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşıdı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Tekke yönetiminde 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Tekke, bir sezon aradan sonra bordo-mavili takıma Avrupa'da oynama hakkı elde ettirdi. - Ferencvaros ile 2. eşleşme
Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile ikinci kez eşleşti. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, evinde 1-0 galip gelmişti. Karadeniz ekibi, 10 puanla lider Ferencvaros ve averajla ikinci sırada bulunan Monaco'nun ardından grubu 9 puanla 3. sırada bitirmişti.