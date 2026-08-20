Trabzonspor Ferençvaroþ maçý canlý ATV yayýný izle!
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçýnda Trabzonspor ile Ferençvaroþ Papara Park'ta karþý karþýya geliyor. Bu maçý reklamsýz, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke týklayarak ATV web sitesine gidiniz.
Ýþte maçtan son dakika geliþmeleri... TRABZONSPOR FERENÇVAROÞ MAÇI CANLI, TIKLA
- Eksik oyuncular
Trabzonspor'da karþýlaþma öncesinde 4 oyuncunun sakatlýðý bulunuyor. Bordo-mavili takýmda uzun süreli sakatlýklarý nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuþlu ve Batagov'un yaný sýra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, forma giyemeyecek. - Salah ilk 11'de bekleniyor
Trabzonspor'un Mýsýrlý yýldýz futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçýyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çýkarak taraftarlarla buluþacak. Kasýmpaþa karþýlaþmasýnýn 58. dakikasýnda oyuna giren bordo-mavili takýmýn yeni transferi Muhammed Salah'ýn mücadelede ilk 11'de görev almasý bekleniyor. - Taraftar ilgisi
Trabzonspor taraftarlarý da sezonun ilk iç saha maçýna büyük ilgi gösteriyor. Bordo-mavili takýmýn hafta içinde satýþa çýkardýðý biletlerin tükenmek üzere olduðu ve 41 bin kiþi kapasiteli tribünlerin dolmasýnýn beklendiði belirtildi.
TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA 720 GÜNLÜK HASRETÝ
Macaristan'ýn Ferencvaros takýmýný konuk edecek Trabzonspor, 720 gün sonra Avrupa kupalarýnda bir karþýlaþmaya çýkacak. En son 29 Aðustos 2024 tarihinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Ýsviçre'nin St. Gallen takýmý ile sahasýnda karþýlaþan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle biten karþýlaþmada penaltý atýþlarý sonucu elenen bordo-mavili takým, Avrupa'ya bir sezon ara verdi. 2024-2025 sezonunda ligi 7. sýrada tamamlayarak Avrupa kupalarýna katýlma hakký elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupasý'ný kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katýlmaya hak kazandý. - Son galibiyeti 748 gün önce
Trabzonspor, Ferencvaros'u maðlup etmesi halinde Avrupa Kupalarý'nda 748 gün sonra galip gelecek. Bordo-mavililer, en son 1 Aðustos 2024'de UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nýn Ruzomberok takýmýný sahasýnda 1-0 yenerek elde etmiþti. - Fatih Tekke, Avrupa'da ilk kez
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa Kupasý maçýna çýkacak. Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasýyla UEFA Kupasý þampiyonluðu yaþayan Tekke, teknik direktörlük yaþantýsýnda ilk Avrupa sýnavýný verecek. Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da baþlayan 48 yaþýndaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Ýstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptýktan sonra görev aldýðý Trabzonspor'da takýmýný Avrupa'ya taþýdý. Karadeniz ekibi, teknik direktör Tekke yönetiminde 2025-2026 sezonunu 3. sýrada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupasý'ný müzesine götürdü. Tekke, bir sezon aradan sonra bordo-mavili takýma Avrupa'da oynama hakký elde ettirdi. - Ferencvaros ile 2. eþleþme
Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile ikinci kez eþleþti. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarýnda Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiþ, evinde 1-0 galip gelmiþti. Karadeniz ekibi, 10 puanla lider Ferencvaros ve averajla ikinci sýrada bulunan Monaco'nun ardýndan grubu 9 puanla 3. sýrada bitirmiþti. TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 156. MAÇINA ÇIKACAK
Macaristan'ýn Ferencvaros takýmýyla sahasýnda karþýlaþacak Trabzonspor, Avrupa kupalarýndaki 156. maçýna çýkacak. Bordo-mavili takým, Avrupa kupalarýnda daha önce oynadýðý 155 müsabakanýn 56'sýndan galibiyetle ayrýldý. 60 karþýlaþmada maðlup olan Karadeniz ekibi, 39 maçta da rakipleriyle berabere kaldý. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda baþlayan Avrupa serüveninde Þampiyon Kulüpler Kupasý/UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupasý/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupasý'nda 12, UEFA Intertoto Kupasý'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadý. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 209 gol gördü. - UEFA Avrupa Ligi'nde 98. maç
Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacaðý maçla UEFA Kupasý ve UEFA Avrupa Ligi adýyla düzenlenen Avrupa'nýn 2 numaralý kupasýnda 98. maçýna çýkacak. UEFA Kupasý'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nýn Kaiserslautern takýmýyla eþleþen bordo-mavililer, bugüne kadar oynadýðý 97 maçýn 38'inde sahadan galibiyetle ayrýldý. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 37 karþýlaþmada ise maðlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandýran Karadeniz ekibi, kalesinde 131 gol gördü. - Avrupa'daki tarihi galibiyetler
Trabzonspor, Avrupa sýnavlarýnda güçlü takýmlara karþý da baþarýlý sonuçlar aldý. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda Ýngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te Ýtalya'nýn Inter ve 1990-1991 sezonunda Ýspanya'nýn Barcelona takýmlarýný Hüseyin Avni Aker Stadý'nda 1-0'lýk sonuçlarla yenmeyi baþardý. Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiði Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Þampiyonlar Ligi grup maçýnda deplasmanda 1-0 maðlup ederek Avrupa'da adýndan söz ettirdi. - En farklý galibiyet
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarýndaki en farklý galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takýmý karþýsýnda aldý. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupasý'nda Arnavutluk temsilcisini sahasýnda 6-0 maðlup ederek Avrupa'daki en farklý galibiyetine imza attý. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarýnda en farklý yenilgisini ise Ýspanya'nýn Barcelona takýmý karþýsýnda yaþadý. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupasý 1. tur rövanþ maçýnda deplasmanda Barcelona'ya 7-2 maðlup oldu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupalarý tarihindeki en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandýralý oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarýnda toplam 23 gol kaydetti. - Avrupa performansý
Trabzonspor'un Avrupa kupalarýnda oynadýðý 155 maçýn performans tablosu þöyle:
TRABZONSPOR MAÇI HANGÝ KANALDA?
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Þampiyon Kulüpler Kupasý ve Þampiyonlar Ligi
|30
|10
|8
|12
|25
|36
|Kupa Galipleri Kupasý
|12
|4
|4
|4
|13
|18
|UEFA Kupasý-Avrupa Ligi
|97
|38
|22
|37
|130
|131
|UEFA Intertoto Kupasý
|8
|3
|1
|4
|19
|12
|UEFA Konferans Ligi
|8
|1
|4
|3
|7
|12
|Toplam
|155
|56
|39
|60
|194
|209
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ýn Ferencvaros takýmýný aðýrlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de baþlayacak. Mücadele, ATV'den canlý yayýnlanacak. Karþýlaþmayý Hýrvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ýn yardýmcýlýklarýný ise ayný ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupasý'ný müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katýlma hakký elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlý bir skor elde etmeyi hedefliyor. MUHTEMEL 11'LERTrabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Aral, Saviolo, OnuachuFerencvaros:
Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph