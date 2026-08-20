Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferençvaroş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İSTEĞİMİZ FAZLA"
Avrupa Ligi'nde kalmak istediklerini belirten Tekke, "Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz, isteğimiz fazla. Maçı iki ayaklı düşünmek zorundayız. Galip gelirsek iyi sonuç olur ama Avrupa'da kolay maç yok. Kadrolarında 1-2 değişiklik var. Hızlı hücum gibi düşünüyorlar. Biz de top bizdeyken basit hata yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.
Rakibin özellikle duran toplardaki etkinliğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Duran toplarda çok etkililer. Zor bir maç. Her anında duygumuz üstte olmalı. Duygu, oyun anlayışımızı bozmamalı. Zor bir maç bekliyor her iki takımı." dedi.
"KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"
Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki geçmişine vurgu yapan Fatih Tekke, "Kazanmak için çıkıyoruz. Bizim tarihimizde bu tip maçlar çok oynandı. Çok büyük zaferler de elde ettik." şeklinde konuştu.
Takımın mevcut durumunu da değerlendiren Tekke, henüz tam anlamıyla hazır olmadıklarını belirterek, "Şu an geldiğimiz noktada yüzde 100 hazır değiliz. Daha iyi olacağız. Katılacak oyuncularla güçleneceğiz. Taraftar desteğiyle birlikte kırılmadan devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.
"BİR OYUN ANLAYIŞIMIZ VAR"
Sahadaki oyun planından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Fatih Tekke, "Bir oyun anlayışımız var, bunun içinde kalıp devam ettirmeliyiz. Kadro kazanmaya yönelik." açıklamasında bulundu.
Umut tercihi hakkında da konuşan Tekke, "Bugün de özellikle Umut tercihi, uzun kalalım diyeydi sahada. Planlarımız var, kendi oyunumuzla, taraftarımızın coşkusuyla avantajlı bir skor alırız umarım." diyerek sözlerini tamamladı.
SALAH İÇİN AÇIKLAMA
Salah'ın son durumuna ilişkin de bilgi veren Fatih Tekke, oyuncunun karşılaşmada forma giyebilecek durumda olduğunu söyledi.
Tekke, "Salah oynayabilecek durumda. 3-4 antrenmana çıktı. Ona sahip olmak onur verici. Taraftarımız desteklemeli. Salah güven veriyor ama bu oyun tek başına oynanmıyor. Takım halinde, Salah ile beraber daha güçlü olacağız. 4-5 ritmimizi bulalım, sonrası daha iyi olacak." dedi.
ERNEST MUCI İÇİN AÇIKLAMA
Fatih Tekke, Muçi'nin beklenenden daha erken takıma dönmesinin kendileri adına sevindirici olduğunu dile getirdi.
Oyuncunun forma giymeye istekli olduğunu belirten Tekke, "Muçi'yi daha geç bekliyorduk, ter idmanına çıktı. Oynama isteği var. İlerleyen dakikalarda oynatabiliriz. Bizim için iyi oldu dönmesi." ifadelerini kullandı.
Avrupa Ligi'nde kalmak istediklerini belirten Tekke, "Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz, isteğimiz fazla. Maçı iki ayaklı düşünmek zorundayız. Galip gelirsek iyi sonuç olur ama Avrupa'da kolay maç yok. Kadrolarında 1-2 değişiklik var. Hızlı hücum gibi düşünüyorlar. Biz de top bizdeyken basit hata yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.
Rakibin özellikle duran toplardaki etkinliğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Duran toplarda çok etkililer. Zor bir maç. Her anında duygumuz üstte olmalı. Duygu, oyun anlayışımızı bozmamalı. Zor bir maç bekliyor her iki takımı." dedi.
"KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"
Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki geçmişine vurgu yapan Fatih Tekke, "Kazanmak için çıkıyoruz. Bizim tarihimizde bu tip maçlar çok oynandı. Çok büyük zaferler de elde ettik." şeklinde konuştu.
Takımın mevcut durumunu da değerlendiren Tekke, henüz tam anlamıyla hazır olmadıklarını belirterek, "Şu an geldiğimiz noktada yüzde 100 hazır değiliz. Daha iyi olacağız. Katılacak oyuncularla güçleneceğiz. Taraftar desteğiyle birlikte kırılmadan devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.
"BİR OYUN ANLAYIŞIMIZ VAR"
Sahadaki oyun planından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Fatih Tekke, "Bir oyun anlayışımız var, bunun içinde kalıp devam ettirmeliyiz. Kadro kazanmaya yönelik." açıklamasında bulundu.
Umut tercihi hakkında da konuşan Tekke, "Bugün de özellikle Umut tercihi, uzun kalalım diyeydi sahada. Planlarımız var, kendi oyunumuzla, taraftarımızın coşkusuyla avantajlı bir skor alırız umarım." diyerek sözlerini tamamladı.
SALAH İÇİN AÇIKLAMA
Salah'ın son durumuna ilişkin de bilgi veren Fatih Tekke, oyuncunun karşılaşmada forma giyebilecek durumda olduğunu söyledi.
Tekke, "Salah oynayabilecek durumda. 3-4 antrenmana çıktı. Ona sahip olmak onur verici. Taraftarımız desteklemeli. Salah güven veriyor ama bu oyun tek başına oynanmıyor. Takım halinde, Salah ile beraber daha güçlü olacağız. 4-5 ritmimizi bulalım, sonrası daha iyi olacak." dedi.
ERNEST MUCI İÇİN AÇIKLAMA
Fatih Tekke, Muçi'nin beklenenden daha erken takıma dönmesinin kendileri adına sevindirici olduğunu dile getirdi.
Oyuncunun forma giymeye istekli olduğunu belirten Tekke, "Muçi'yi daha geç bekliyorduk, ter idmanına çıktı. Oynama isteği var. İlerleyen dakikalarda oynatabiliriz. Bizim için iyi oldu dönmesi." ifadelerini kullandı.